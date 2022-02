La galaxie Madizm, producteur historique du rap français

Producteur historique du rap français, Madizm est plus en forme que jamais. Son collectif, MM Music, réunit des rappeurs talentueux et désireux d’élever le niveau de performance.

par Genono

Quel est le point commun entre Aketo, Salif, Carson et Clara Morgane ? Les beats de Madizm -sans mauvais jeu de mots. Producteur incontournable dans le monde du rap français depuis un quart de siècle, il est actuellement à la tête de l’écurie Double M, un label indépendant axé sur la découverte et le développement de jeunes talents plus motivés par le découpage de prods que par la recherche obsessionnelle de la recette du hit radiophonique.

Avec autant d’années de rap sur le dos, on s’étonne presque de la vitalité actuelle de Madizm. Défenseur d’une certaine vision du rap, faite de grosses lignes de basse et de couplets denses, le beatmaker a adopté une position que l’on pourrait assimiler à celle de précepteur artistique. En collaborant avec des rappeurs en développement, désireux de tirer profit de son expérience, il contribue à la transmission d’une certaine exigence qualitative héritée d’une autre époque. Là où certains vétérans s’enferment dans la nostalgie de certaines sonorités ou certains codes révolus, Madizm a le grand mérite de rester attentif aux évolutions du rap français comme américain.

Seulement, il ne se contente pas de suivre les tendances sans se poser de questions : très sélectif, voire même intransigeant, il pioche dans la nouveauté les éléments qui lui semblent pertinents, et les intègre à son mixtion d’influences. Le même état d’esprit se retrouve chez les différents artistes du collectif MM Music : malgré des différences notables sur le plan de la direction artistique et de l’interprétation, la toile de fond entre leurs univers respectifs est identique. Avant d’être rappeurs, tous étaient des auditeurs pointus. L’amour pour la musique des années 90-2000 transparaît donc chez chacun d’eux, et devient très concret quand ils se lancent dans le name-dropping : Yara cite Nubi et Lino ; Carson multiplie les références à Tupac, Biggie, Nas ou Redman ; Djado Mado penche pour Nessbeal ou Rohff ...

Autre point commun entre ces différents rappeurs : le désamour prononcé pour le luxe ou les trains de vie trop pompeux. Tous se posent en véritables fils de prolétaires, préférant un frigo plein et des factures réglées dans les temps qu’un ensemble Gucci hors de prix. De la même manière, aucun n’enjolive son parcours. Carson l’explique en détail lors de sa dernière interview pour Grice TV : “j’ai vu tout ça, et c’est pour ça que je m’invente pas de vie. Quand les mecs bicravaient, je montais à la maison pour jouer à la Nintendo. Bicrave pour quoi faire ? C’est le pire métier du monde, tu passes 20 heures sur le terrain, tu touches 400 euros ... je grossis un peu le trait, mais ça m’a jamais fait rêver”.

Le 18 février, MM Music a publié Falconia III, dernier EP solo en date de Carson. C’est l’occasion de se plonger dans l’univers du label fondé par Madizm et M’Baye : qui sont ses différents acteurs, qu’est ce qui les rassemble, quels sont les projets à écouter en priorité ? Pour simplifier, on n’entrera pas dans le détail contractuel, Djado Mado étant également lié à Urbanz, Aketo étant distribué par Pias, etc. Pour éviter de se perdre, et surtout pour se concentrer uniquement sur la musique, on considérera donc sobrement que Double M est un collectif d’artistes.

Carson

Projets publiés : Falconia (novembre 2000), Falconia II (février 2021), Falconia III (février 2022)

Localisation : Orly (94)

Présentation : Le rappeur le plus détendu de la liste. Avec un côté légèrement laid-back dans l’attitude et dans l’interprétation, Carson mise beaucoup sur l’autodérision et le second degré. Véritable punchlineur, il provoque assez facilement le sourire voire l’éclat de rire chez ses auditeurs. Conscient de sa position de rookie, il exprime avec une certaine humilité sa fierté de collaborer avec des noms qui l’ont bercé durant sa jeunesse : Rim’K, Driver, et bien sûr Madizm.

La punchline : Il y en a beaucoup, celle qui a le plus marqué les esprits est peut-être “trouve-moi avec une connasse qui est maquillée comme Lomepal”, référence inattendue à la cover du premier album du rappeur parisien.

Le morceau à écouter pour le découvrir : Héritier (Falconia II), une présentation concise du personnage et de son univers. Les quelques mesures introductives suffisent même à comprendre sa mentalité :

“Grâce à Dieu je n'ai pas de casier, je n'ai jamais été déféré

Je bois pas d'alcool, je touche pas la coke, je n'ai jamais été éméché

J'affronte ces ploucs seul contre 100, j'n'ai jamais été effrayé

Sous les pieds d'ma mère y'a le Paradis, sous les miens y'a ton rappeur préféré”

Le reste du morceau est un patchwork de toutes ses obsessions artistiques : hommage appuyé au 94, namedropping de Tupac et EPMD, référence à un personnage secondaire de The Wire, à Naruto, et au cinéma des années 80-90.

Djado Mado

Projets publiés : Ulhaq (février 2020), Noor (avril 2021), Noor 2 (décembre 2021)

Localisation : Valence (26)

Présentation : S’il n’a pas encore atteint des sommets de popularité, Djado Mado a convaincu très largement la critique dès son tout premier projet, Ulhaq. Moins second degré que Carson, son univers est plutôt sombre (“triste comme Kurt Cobain”), et ses textes plutôt engagés (“maudit soit le franc CFA”). En revanche, comme l’orlysien, il prend un malin plaisir à déconstruire le décor factice du rap français : “toi tu parles, zahma tu fais du sale / vas-y sors les armes, tire sur la fachosphère, et ensuite on en reparle / si t’es si chaud que ça, monte sur un coup d’Etat”

La punchline : “Train de vie d’enfer, on se fera recaler au paradis”

Le morceau à écouter pour le découvrir : Génération 94, un titre énergique et puissant, qui, contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, n’a aucun rapport avec le Val-de-Marne (il s’agit de l’année 1994, pas du département). La prod (de Madizm, évidemment) est évolutive, avec une transition aux accents électroniques en entrée de deuxième couplet. Niveau texte et références, l’ensemble est beaucoup trop riche pour tout citer, mais une seule écoute suffit à comprendre la mentalité de Djado Mado : “c’est pas en faisant le guetteur que tu vas péter le million" ; “on chante pas la Marseillaise, on récite la Fatiha” ; “j’suis Lumumba, j’suis Guevara", etc. On n’a donc pas affaire à un grand défenseur du système capitaliste, vous l’aurez compris.

Yara

Projet publié : Vertigo (mai 2021)

Localisation : 91

Présentation : Le rappeur le plus discret de l’écurie jusqu’ici, avec un seul projet publié, et peu d’apparitions en featuring. Un peu plus fougueux que les autres, Yara est le genre de rappeur qui entre en cabine avec beaucoup de rage à expulser. Le résultat, ce sont des couplets très impactants portés par une interprétation vigoureuse, voire nerveuse. Les productions puissantes de Madizm constituent donc l’écrin idéal pour le jeune essonnien, dont le style encore abrupt s’affinera peut-être au fil des projets.

La punchline : “Quand vient la nuit, j’ai un seul plav’ en tête, et c’est le même que Cortex” : on apprécie la référence à la souris la plus ambitieuse de l’histoire de la télévision.

Le morceau à écouter pour le découvrir : 100-9, un bon résumé du style puissant et brut de décoffrage de Yara. Le clip est l’occasion de le voir rapper avec la tête en feu, littéralement. Même si la technique moderne permet de réaliser ce type de tour sans danger, la gestuelle du rappeur est d’un calme olympien. Avoir un tel sang froid, c’est plutôt bon signe à l’heure d'entamer une carrière dans la musique.

Aketo

Projets publiés (sous la bannière MM) : Confiserie (mai 2020), Monsieur Bourbier (février 2021)

Localisation : 95

Présentation : On ne fera à personne l’affront de présenter Aketo, mais on peut s’arrêter sur sa connexion avec l’écurie Double M. Vétéran en pleine seconde jeunesse (“j’me sens comme si j’avais 20 ans, avec 20 ans d’expérience”), il assume totalement ses influences, assez éloignées de ce qui faisait l’identité de Sniper. Auteur de nombreux projets en dehors de son groupe, sa collaboration actuelle avec Madizm a abouti sur deux excellents EP. Assez dur avec lui-même au sujet de son passé artistique (“blasé de faire mon couplet de Gravé dans la Roche, j’vois mon ancien moi j’ai envie de me baffer, j’écoute mes anciens rap j’ai envie de me clasher”), il met désormais à profit son expérience, qui ne peut qu’être utile à Djado Mado ou Yara.

La punchline : "J'écris que si j'ai le cafard, sinon je suis occupé à vivre ce qui me mettra dans cet état la", c’est triste mais ça explique aussi qu’Aketo ne soit pas hyperproductif.

Le morceau à écouter : Un titre récent, Frais comme un daron, qui résume bien la mentalité actuelle d’Aketo : “les puristes mythos s'offusquent quand j'mets un peu d'autotune / J'le fais pour faire chier bien sûr mais aussi parce que ça tue” ; “Découpe l'instrumental, j'le fais pour les thunes mais aussi pour ma santé mentale, ouais / Découpe l'instrumental, j'le fais pour le kif mais aussi pour faire rentrer les tals”, ou encore “j'fais pas l'parrain, j'suis un tonton comme Rim'k et Snoop”. Le clip est à voir si vous n’avez jamais croisé Aketo en tenue d'aristocrate du XIXème siècle avec chapeau haut-de-forme.

MMG

Projets publiés : pas encore, mais ça va venir

Localisation : Dakar

Présentation : MMG signifie Master Mind Gang, il s’agit d’un groupe de quatre artistes, venus de Dakar, qui rappent majoritairement en wolof. Très jeunes, ils sont encore en phase de développement, mais ont déjà laissé entrevoir un aperçu de leurs qualités sur le gros posse-cut Le Son des Bandits, réunissant tous les rappeurs du label Double M. Il est donc encore un peu tôt pour tirer des conclusions, mais une chose est sûre, Madizm prend son travail avec eux très au sérieux : “au Sénégal, le niveau est très haut. La qualité des sorties a énormément progressé, tu peux ne plus sortir un truc à l'arrache comme avant. Pour te faire remarquer, il faut du très lourd. Ils sont dans la performance là bas, pas comme chez nous. Alors on prépare un truc bien ficelé, ce qui prend un peu plus de temps.”

Jee Van Cleef

Projets : Aucun, mais sa patte est présente sur chaque projet sorti sous la bannière MM Music.

Localisation : Toulouse

Présentation : C’est une chose qu’on ne remarque pas toujours, mais qui a son importance : chez Double M, une importance toute particulière est donnée à la qualité du mixage et du mastering. Pour s’en rendre compte, pas besoin de gros caissons de basse hors de prix. Au contraire, c’est en écoutant les projets du label sur du matériel bas de gamme que ce travail prend tout son sens : une enceinte grésillante et peu pêchue donne l’impression de se transformer en véritable studio professionnel, tant le son est parfaitement calibré.

Hormis l’expérience de Madizm, une bonne partie de cette réussite est à mettre au crédit du dénommé Jee Van Cleef. Passé par le beatmaking et le rap,il est devenu un véritable spécialiste du mastering. Son parcours, franchement impressionnant, est raconté en détails dans une interview publiée cette semaine (joli hasard du calendrier) chez Swamp Diggers. Il était impossible de ne pas le citer dans la réussite du collectif Double M, tant son apport est indispensable.