La Fouine valide fort "JEFE" de Ninho

Apparemment, Ninho a séduit La Fouine avec "JEFE".

par Team Mouv'

On n'a pas fini d'entendre parler de Ninho : depuis la sortie de JEFE, les critiques ne font que l'encenser. Parmi ses récents soutiens, un nouveau, et pas des moindres : La Fouine.

2021 s'est terminé en feu d'artifices pour Ninho : celui-ci a pété les scores et fait chavirer les coeurs avec son dernier album, JEFE, qui semble faire l'unanimité parmi ses auditeurs. Mehdi MaÏzi a même récemment affirmé que Ninho était du même niveau que Drake en terme de rap pur. Un soutien est venu s'ajouter aux nombreuses voix admiratives de N.I : celui de La Fouine.

Un soutien qui vient du coeur

Apparemment, Laouni a récemment pris le temps d'écouter l'album... et il le survalide. Celui qui affichait déjà son soutien envers Ninho - il avait notamment rappé "La vie c'est dur comme être numéro 1 sans un featuring avec Ninho" vient de confirmer l'admiration qu'il a pour son cadet, partageant une photo de JEFE en commentant "l'album est lourd".

Instagram de La Fouine à l'attention de Ninho

Et, de fait, le succès du dernier projet de N.I est époustouflant : en seulement un mois, le disque est devenu une des plus grosses ventes de rap français de 2021, et le JEFE s'est hissé en tête du Top Albums de la semaine, avec 16 855 équivalents ventes en 7 jours, pour finalement devenir disque de platine en deux semaines.

De quoi faire plaisir à Ninho, et nous laisser rêver à un featuring entre les deux grands du rap...