La Fouine : une date et une cover pour son nouvel album

Le huitième album studio La Fouine arrive fort.

par Team Mouv'

Plus d’un an après la sortie de son dernier album Bénédictions, La Fouine a annoncé qu’un futur projet va voir le jour . Déjà le 28 octobre dernier, Laouni nous gratifiait d’un nouveau son, Millions, un morceau qu’on attend sur l’album à venir annoncé le 24 mars 2021 sur ses réseaux .

Fouiny Babe a donné plus de détails sur le sale à venir via ses réseaux sociaux . La date de sortie qui sera le 21 mai prochain, le nom de son huitième album studio intitulé XXI et la cover réalisée par Saidonedesign :

XXI est déjà disponible en précommande, reste à savoir quelles collaborations LA Fouine nous a concoctés sur ce nouveau projet qui s'annonce sale .