La Fouine se considère “peut-être, sous-estimé”

Dans son entretien face à lui-même confié à Interlude, La Fouine s'est confié sur sa notoriété.

Dans l’interview face à lui même de La Fouine pour Interlude, ce dernier s'est exprimé sur sa carrière avec beaucoup de recul . Après avoir argumenté sur la domination du rap FR sur le rap US, il a expliqué avoir parfois le sentiment d'être négligé par le public et l'industrie française .

Fouiny, sous - côté ?

Après 20 ans de carrière, Laouni vient de signer son grand retour avec la sortie réussie de XXIla semaine dernière . Ce rappeur connu et reconnu a néanmoins confié aux journalistes d'Interlude que parfois, il peut avoir le sentiment d’être sous - estimé. "Des fois, je suis peut - être sous - estimé" avoue La Fouine durant l'entretien fleuve :

L'influence de La Fouine sur le rap FR :

L'artiste développe ensuite sa pensée . Il faut avouer qu'en 20 ans de carrière, des morceaux comme Qui peut me stopper, Du ferme, D'où l'on vient ont marqué leur époque et influencé une génération de rappeurs . "Je vois beaucoup de personnes qui se sont inspirées de La Fouine" explique t - il . Mais en toute humilité, il précise qu'il ne considère en aucun cas cela comme du "copiage" . "De toute façon j'ai commencé à faire de la musique pour ça__ . . . ça me fait plaisir d'inspirer les autres, comme beaucoup m'ont inspiré avant ." assure le rappeur de Trappes .

Mais il le dit clairement : "Je pense que des fois, je suis peut - être sous - estimé, parce que quand j'écoute mes albums, il y a des putains de flows et des putains de disques" se souvient Fouiny - babe, "Il n'y a pas énormément de reconnaissance pour les rappeurs français en général__" regrette t - il avant de rappeler que même si il rappait à une période très consensuelle du rap FR, "j'ai l'impression de m'être bien démarqué" assure le rappeur de 39 ans .