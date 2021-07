La Fouine renonce au crime dans le clip nostalgique "Comment on fait"

Dans son dernier clip, La Fouine est plein de nostalgie et de remise en question.

La Fouine vient de dévoiler le clip intitulé Comment on fait, extrait de l'album XXI disponible depuis le 21 mai 2021 . Pour le scénario de cette réalisation, Laouni se met en scène à la tête d'une équipe de braqueurs déterminés. Il dirige une opération à but très lucratif durant laquelle tout ne va pas se passer comme prévu . . .

Le spleen du bandit

Sur Comment on fait, La Fouine nous parle de son rapport à l'argent "facile", la rue et le monde de la violence . Rimes après rimes, il dépeint le paysage gris et morose dans lequel il a grandit avant de devenir qui il est aujourd'hui : "J’entends pas tes sms, il fait du bruit le AMG . Tous les jours je remercie le ciel : j'ai pas fini kalashé".

Laouni tourne le dos à la rue

Alors qu'il monte le casse du siècle avec sa bande de têtes brulées, Laouni chante toute sa mélancolie et sa lassitude de cette vie de rue et de crimes . A la fin du clip, le réalisateur Benjamin Auriche nous réserve une petite surprise : alors qu'on pensait que La Fouine faisait partie du commando cagoulé, on réalise qu'il a finalement refusé de participer au braquage à la dernière minute. "J'ai trop donné avec vos conneries" explique t - il avant d'arracher sa cagoule et d'abandonner cette vie .

