La Fouine réagit au freestyle du légionnaire du défilé du 14 juillet

La Fouine est plus que fier que des légionnaires reprennent son titre au défilé.

par Team Mouv'

Une scène complétement dingue est arrivée ce 14 juillet en direct de TF1 ! Deux soldats de la Légion étrangère ont fait un freestyle sur un titre de La Fouine devant des millions de téléspectateurs . Le rappeur était obligé de répondre à ce clin d'œil plus que symbolique sur les Champs - Elysées .

Un titre qui résonne chez les légionnaires

Ce sont deux frères originaires français originaires de Mongolie qui ont modernisé en un freestyle le fameux défilé traditionnel du 14 juillet . L'un des deux membres de la musique de la Légion, s'est mis à rapper le hit Qui peut me stopper ? devant la journaliste Anne - Claire Coudray pendant que l'autre fait du beatbox . Une scène incroyable qui fait le buzz .

Le rappeur de Trappes est très fier que ses lyrics touchent les légionnaires et dans une story Instagram, il reprend un screenshot de la scène et commente : "Un classique ça reste un classique" ._D'ailleurs c'est pas pour rien si ce morceau résonne autant chez les deux légionnaires quand on se rappelle les fameuses paroles :_ "Je viens de loin et vu mon teint, j'dois faire les choses bien / Mais qui peut m'stopper? / Renier mon identité, j'peux pas essayer" .

Capture d'écran de la story Instagram de La Fouine