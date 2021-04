La Fouine : la "Sacoche" remplie, il est de retour en mode drill

La Fouine avait annoncé du sale : il revient avec un premier extrait de son prochain album "XX" intitulé "Sacoche".

par Team Mouv'

Plus d’un an après la sortie de son dernier album Bénédictions, La Fouine a annoncé qu’un futur projet allait voir le jour . Déjà le 28 octobre dernier, Laouni nous gratifiait d’un nouveau son, Millions et là c'est officiel, il est de retour avec l'annonce de son huitième album studio . Intitulé XXI, le projet sortira le 21 mai 2021 et est déjà dispo en précommande .

Fouiny Babe nous dévoile avec cette annonce un extrait de son album à venir avec le titré clippé Sacoche. Nouveau single drill, La Fouine nous présente la vie nocturne de Las Vegas et le contenu de sa "Sacoche" dans un clip plutôt futuriste et bien esthétique .

Un nouveau banger pour nous mettre l'eau à la bouche avant très certainement d''autres extraits et la tracklist de XXXI . Collaborations ? Connexions ? Titres ? Styles ? Patience . . . En attendant, on a de quoi faire avec ce nouveau titre drill .