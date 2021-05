La Fouine : "on est tellement en avance sur le rap américain"

En interview pour Interlude, La Fouine a parlé de l'avance que le rap français aurait selon lui sur le rap US.

La Fouine est en pleine forme depuis son retour le 21 mai 2021 avec son album intitulé XXI. Dans une interview accordée au média spécialisé Interlude, Laouni a même fait son "chauvin" au moment de parler de sa vie d'expatrié à Miami . Pour l'interprète de Qui peut me stopper ?, les rappeurs français seraient en avance sur les MC américains !

En vivant des années sous le soleil de Miami, La Fouine s'est familiarisé avec la langue de Shakespeare récemment et ça l'a visiblement . . . déçu . "A part certaines personnes qui vraiment mettent du cœur à l'ouvrage comme Eminem, Kendrick Lamar, J . Cole ou Nas ou Jay - Z ( . . . ) c'est vraiment n'importe - quoi les paroles, c'est vraiment de la merde même !" s'amuse le rappeur de Trappes. C'est ce constat qui l'amène à dire que finalement, il considère que les rappeurs français sont en avance sur leurs confrères américains : "On est en avance sur eux depuis Molière__ . . . On est vraiment la langue de l'écriture, en fait !" explique t - il à Interlude.

Plus je comprends l'anglais, moins je suis attiré par le rap américain

La Fouine ne s'arrête pas là . Dans cette interview intitulée La Fouine face à lui - même, il va jusqu'à affirmer que le France serait culturellement en avance sur la littérature américaine : "On a toujours eu en France un rapport à l'écriture qui n'était pas le même que celui des américains" explique t - il, "nos auteurs français écrivent mieux que les américains" . Durant l'interview, La Fouine revient à plusieurs reprises sur les inspirations qu'il puise dans la littérature française . Il explique par exemple que c'est le grand Jacques Brel et sa chanson A mon dernier repas qui lui ont inspiré son classique Quand je partirai .