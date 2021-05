La Fouine est de retour avec son 8ème album solo feat Kofs et Dinor

Le nouveau projet solo de La Fouine intitulé "XXI" est maintenant dispo.

par Team Mouv'

Même après plus de 15 ans de carrière dans le rap français, La Fouine est toujours aussi passionné et il continue de sortir des projets pour satisfaire son public .

N'ayant plus grand chose à prouver, le rappeur de Trappes débarque donc ce vendredi 21 mai avec un album aux sonorités variées tout le long des 16 titres de XXI. Niveau casting, on retrouve Kofs et Dinor en feats . Concernant les prods, Fouiny a sollicité Yasko Beats, Dada, Davidovitch . . .

On vous laisse découvrir ça :

Toujours lucide sur sa carrière et sur sa vision du rap game, La Fouine avait récemment donné son avis sur l'autotune, qu'il a pas mal utilisé à une époque . Un outil qu'il trouve beaucoup trop rincé aujourd'hui à ses yeux, en affirmant que "c'était mieux avant" .