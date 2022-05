La Fève vend 1500 exemplaires physiques de "ERRR" en moins de 3 heures

1500 exemplaires physiques de la dernière tape de La Fève se sont écoulés en moins de 3 heures.

par Team Mouv'

Avant de dévoiler 40 morceaux inédits ce mardi 3 mai, La Fève a sorti des versions physiques de son dernier projet, et celles ci n'ont pas fait long feu..

Le public de La Fève, trop vif

Cela fait désormais plus de 5 mois que la mixtape ERRR est sortie. Une mixtape qui a permis à La Fève de s'installer en tête de liste de ce qu'on appelle désormais la "Next Gen" ou encore "New Wave". Le projet est rentré dans le Top 10 des albums les plus streamés du monde et a permis au rappeur originaire de Fontenay-sous-Bois de remplir son concert à Paris en moins de 10 minutes.

Ce lundi 2 mai, c'est le label de La Fève, Walone, qui a dévoilé la sortie en physique de ERRR. Disponible immédiatement, la tape était vendue en quantité limitée, plus précisément en 1500 exemplaires. Trois heures plus tard, les fans de l'auteur de MAUVAIS PAYEUR avaient dévalisé le site et le stock de CDs était épuisé.

Une performance non négligeable pour un rappeur en développement et qui prouve qu'il est l'une des figures phares de la nouvelle génération.