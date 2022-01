La Fève : son concert à Paris sold out en moins de 10 minutes

Le concert à La Gaîté Lyrique de La Fève complet en moins de 10 minutes.

par Team Mouv'

La Fève, un des plus gros talents de sa génération vient d'annoncer un concert à Paris, et il fallait être rapide pour avoir sa place.

"Bounce"

Ce lundi 24 janvier matin, le rappeur de Fontenay-sous-Bois annonçait en story l'ouverture de la billetterie de son concert à La Gaîté Lyrique, prévu à 17h le jour même. Un évènement très attendu par ses fans qui se sont empressés d'acheter leurs billets. En effet, ne serait ce que 2 minutes après l'ouverture, toutes les places étaient réservées ou placées dans les paniers d'achat et à 17h10, le concert étaient officiellement sold out.

Un l'engouement qui témoigne de l'importance qu'a pris La Fève en un peu plus d'un an, entre son projet KOLAF et sa dernière mixtape ERRR. En fin d'année 2021, c'est un des proches collaborateurs de l'auteur de MAUVAIS PAYEUR, Khali, qui avait rempli la Boule Noire en moins de 5 minutes. Une preuve que la "New Wave" ne soulève pas les foules seulement sur internet mais aussi en live.

Avec cette date, La Fève souhaite confirmer et continuer à séduire un public qui commence à se faire de plus en plus gros. Et bonne nouvelle pour les retardataires, le rappeur a déclaré à travers une story qu'il allait bientôt dévoilé une nouvelle date.