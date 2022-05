La Fève lâche 40 nouveaux inédits

La Fève envoie un nouveau projet composé de 40 morceaux.

par Team Mouv'

Quelques mois seulement après la sortie de sa tape ERRR, La Fève offre un très beau cadeau à tous ceux qui était en manque de son rap.

40 sons inédits !

Il est l'un de ceux qui ont marqué de leur empreinte la fin de l'année 2021. Grâce à son projet ERRR, le rappeur originaire de Fontenay-sous-Bois a choqué une bonne partie du public rap français et s'est imposé comme la figue de proue de la "New Wave". Un succès qui lui a notamment permis de remplir son concert à Paris en moins de 10 minutes.

C'est donc avec beaucoup d'entrain que ses fans et les nouveaux adeptes de La Fève guettaient ses prochains agissements. Ce mardi 3 mai, l'auteur de MAUVAIS PAYEUR a décidé de les régaler en envoyant Empty The Bin Vol.3. Un projet de 40 morceaux inédits dévoilés exclusivement sur Soundcloud, la plateforme à l'origine de la réussite du rappeur. À en croire le titre et le sous-titre de ce projet, on comprend qu'il s'agit de titres réalisés entre 2020 et 2022 qui n'ont pas été conservés pour figurer dans un quelconque album, mixtape ou EP "officiel".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour ces différents morceaux, La Fève s'est entouré de très beaux noms comme les rappeurs Khali et Malo ou encore les producteurs(rices) Freakey, Kosei, Myth Syzer, Meel B, Demna, Daigo, ABEL31...

Avec Empty The Bin Vol.3, le nouveau prodige du rap français envoie des nouveautés à ses auditeurs et se laisse un peu de répit avant son prochain projet qui sera fortement scruté.