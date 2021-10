La Fève fait du bruit avec la sortie de "Mauvais Payeur"

La Fève fait son retour avec le clip "Mauvais Payeur".

par Team Mouv'

La Fève, révélation de l'année 2020 fait son grand retour, après une longue attente .

2022 c'est pour lui

Ce jeudi 21 octobre, La Fève sortait le clip MAUVAIS PAYEUR réalisé par le collectif Walone. Un clip très esthétique en noir et blanc dans lequel le rappeur s'amuse à bouncer sur la prod de DEMNA . Un retour fortement apprécié par les internautes et les médias undergrounds qui se réjouissent du retour de l'une des têtes d'affiche de la "new wave" du rap français .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tout a explosé en 2020 lorsque le rappeur du 94 et le beatmaker Kosei se rejoigne pour collaborer . Ensemble ils vont lâcher en septembre 2020 l'un des EPs référence du rap undergroud de cette même année, KOLAF . Ce projet va permettre à La Fève de gagner en notoriété et d'être considéré comme l'une des figures phares de la nouvelle génération .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mais depuis plus grand chose hormis un featuring avec Chow - Chow sur Ma copine. Une absence qui ne semble cependant pas avoir fait redescendre la hype autour du talentueux rappeur de Fontenay - sous - Bois au vu du tremblement qu'à suscité son retour sur Twitter .