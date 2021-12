La Fève et Menace Santana dans le Top 10 des albums les plus streamés au monde

La semaine de leur sortie, La Fève et Menace Santana sont présents dans le Top 10 Spotify.

L'un propose une musique influencée par la Drill, l'autre s'impose comme l'une des tête d'affiches de ce que certain appellent la "new wave française", beaucoup de choses les séparent mais ils possèdent un point commun, leur succès.

TOP 10 Spotify des projets les plus streamés au monde

Tous deux sortis ce vendredi 17 décembre, les projets de menace Santana et La Fève se retrouvent au top des albums les plus streamés au monde de la semaine sur Spotify. Plus précisément, le rappeur masqué originaire de Lyon se classe 6ème et la mixtape ERRR du prodige de la "new gen" se positionne 8ème.

Un succès pas si surprenant lorsque l'on voit le nombre d'internautes qui ont réagi et attendu leurs projet, mais qui reste néanmoins impressionnant au vu de leur courte carrière. En effet, menace Santana n'est actif que depuis le début de l'année 2021 et de son côté La Fève n'a été introduit au paysage rap français que depuis sa mixtape KOLAF, en collaboration avec Kosei, sortie en septembre 2020.

Avec ce succès les deux jeunes rappeurs prouvent que le rap français a encore de belles heures devant lui et que la nouvelle génération s'annonce déjà incontournable.