La Fève annonce la sortie de sa mixtape "ERRR"

La Fève va nous envoyer une nouvelle mixtape, intitulée "ERRR".

par Team Mouv'

L'**un des rappeurs phare de la nouvelle vague de rap français** vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle mixtape pour cette fin d'année, un évènement pour bon nombre d'internautes.

"ERRR"

Fin octobre, La Fève faisait un retour marquant avec le titre MAUVAIS PAYEUR, plus d'un an après la sortie de son premier projet, KOLAF. Cet EP, réalisé avec le beatmaker Kosei, avait fait grand bruit sur les réseaux et s'était imposé comme un projet référence de la nouvelle génération rap de 2020. Après ce retour, on attendait donc impatiemment que le rappeur du 94 nous dévoile la suite, et c'est chose faite ce lundi 13 décembre.

En effet, La Fève a annoncé sur les réseaux la sortie de sa prochaine mixtape intitulée ERRR qui sortira ce vendredi 17 décembre. Un projet dont on ne connait pas encore la tracklist, ni les potentiels invités mais les noms des beatmakers ont été dévoilés, avec la présence de Freakey, Kosei, 99, Demna ou encore d1gri.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Depuis 1 an, l'auteur de BELLE SOMME a énormément gagné en notoriété et a consolidé une grosse fan base qui le soutien, désormais, ardument sur les réseaux sociaux. Avec ce projet, La Fève compte marquer ces dernières semaines de 2021, commencer 2022 sur les chapeaux de roue et se faire un nom en dehors de la scène underground française.