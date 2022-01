La face cachée de So la Lune

Avec sa voix atypique, sa maîtrise des mélodies, et ses textes torturés, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants du moment. Portrait d’un artiste en pleine ascension.

par Genono

Avec 7 projets consécutifs publiés entre mars et décembre, So La Lune a marqué l’année 2021 de son empreinte. Cette stratégie d’occupation constante du terrain a porté ses fruits, tant l’intérêt autour de sa musique et de son univers est allé crescendo ces derniers mois. Signe que le rappeur a le vent en poupe, il a été récemment sélectionné par Booska-P dans sa désormais célèbre liste des 11 rappeurs à suivre -un signe encourageant, puisque celle-ci a vu certains de ses jeunes espoirs, comme Maes, Kofs ou DA Uzi, devenir des têtes d’affiche confirmées.

Avec son statut d’artiste sur la rampe de lancement, So La Lune intrigue forcément, d’autant que son empreinte artistique est très caractéristique. Alors que le rap français tend parfois un peu trop à l’uniformisation, avec des tendances et des sonorités communes à une majorité de projets, la proposition de So La Lune ne peut qu’attirer l’attention. Évidemment, produire quelque chose de différent ne suffit pas à garantir un résultat intéressant. Se démarquer nécessite à la fois d’avoir les bons éléments en main pour sortir du lot, mais aussi de trouver le bon angle, de développer un univers qui aille de paire avec la direction artistique choisie.

La voix, un élément à double tranchant

Le cas de So La Lune est particulier, car l'élément qui frappe le plus à la première écoute, sa voix, pourrait suffire à créer le décalage avec le reste du plateau. Nasillarde, éraillée, elle tend vers les aigus avec une sensation constante de déchirement vocal. Extrêmement particulière, et tout à fait naturelle, cette voix à la signature si reconnaissable est à la fois un atout formidable et un frein potentiel pour le rappeur. Ce timbre très atypique est le meilleur moyen de laisser une trace dans l’esprit de l’auditeur, qui sera forcément interpellé : impossible de ne pas le remarquer sur un featuring ou de le confondre avec un autre artiste.

Le revers de la médaille, c’est évidemment la réaction de l’auditeur. Certains accrochent, d’autres hésitent mais poussent l’écoute pour se faire un avis plus définitif ; malheureusement, d’autres peuvent être rebutés par cette voix qui sort de l’ordinaire. On ne peut évidemment pas leur en vouloir : dans la musique, l’empreinte vocale d’un chanteur est un élément trop central pour pouvoir être ignoré. Celle de So La Lune ne se contente pas de sortir du lot : elle est faite de nombreuses aspérités et de véritables fissures, ce qui peut faire obstacle à l’accessibilité globale de son œuvre.

Tremplin et barrière, cette tessiture vocale aurait pu suffire à faire de So La Lune un rappeur au style à part. Il aurait en effet très bien pu se contenter d’une production générique, de titres déjà entendus des centaines de fois, puisque sa voix lui aurait permis de se démarquer et d’aboutir à une proposition originale sans trop d’efforts. Seulement, So La Lune est un artiste avec une vision complète, poussé par l’envie d’imposer son propre univers, lui aussi très singulier.

Un rappeur qui fait cohabiter les contraires

Elément le plus évident avant même de se lancer dans l’écoute de sa musique, la figure de la Lune est omniprésente chez le rappeur. Présent jusque dans son pseudonyme, notre satellite naturel a donné son nom aux cinq premiers projets de sa discographie : Tsuki (la Lune, en japonais), Théia (la protoplanète qui aurait percuté la Terre il y a 4 milliards pour donner naissance à la Lune), Satellite Naturel, Orbite, et Apollon 11 (le premier vol habité vers l’astre). Les explications sont multiples : il y a évidemment les origines de So, rappeur issu de la diaspora comorienne, l’archipel étant surnommées “les îles de la Lune” (bien que l’origine de cette appellation soit sujette à débat).

Ce n’est pas tout : dans l’imaginaire collectif, l’astre lunaire, en opposition au soleil, représente la nuit. Dans l’univers de So, tout -ou presque- se déroule en effet entre le crépuscule et l’aube. Quand le monde extérieur s’endort, So La Lune voit son propre univers prendre vie : “*je suis plus un mec qui vit la nuit, j’ai vraiment une vie nocturne. C’est ce que j’essaye de faire ressortir dans ma musique, parce que c’est ce que je vis au quotidien*”, raconte-t-il ainsi au site Dans Ta Face B au cours de l’une de ses rares interviews. En décalage horaire avec la majorité de la société humaine, So La Lune peut laisser libre court à son imagination et à ses démons.

Dans son esprit, que l’on sent tiraillé entre un idéal de sérénité et une réalité plus chaotique, le rappeur fait cohabiter les émotions contradictoires. A travers cette recherche permanente d’équilibre, le contraste entre les différents sentiments apparaît parfois comme vertigineux, la mélancolie profonde de certains textes contrastant avec une interprétation beaucoup plus légère en apparence. Très porté sur la mélodie, So La Lune conjugue des éléments que l’on aurait plutôt tendance à opposer : on remarque ce contraste entre le propos globalement sombre et les éclaircis de positivité, mais aussi l’énergie qui se dégage de certains titres malgré la nonchalance palpable du rappeur.

Entre autodestruction et recherche du bonheur

So La Lune est le type de rappeur chez qui l’écriture pourrait être considérée comme un palliatif à la psychanalyse. Il se raconte énormément, et surtout, n’hésite jamais à mettre le doigt sur ses propres failles. Entre autodestruction par l’abus d’alcool ou de fumette, et démons intérieurs qui le rongent inlassablement, So a beaucoup de mal à entrevoir la lumière, et à savoir quel chemin emprunter pour se sortir de ce cycle dissolu. “J’le sens, j’vais finir devant la clinique, ambiance sinistre”, avoue-t-il dans Bonheur. La recherche de la sérénité intérieure semble vaine, mais elle a le mérite de donner un sens à une vie qui avance dans le noir.

A défaut d’être salvatrice, la musique a le même type de vertu : en se racontant, en explorant les méandres de ses pensées pour les raconter sur disque, So La Lune s’offre la possibilité de prendre de la hauteur sur lui-même. A travers l’introspection permanente qui constitue le socle de son œuvre, il explore sa propre face cachée en même temps qu’il nous la dévoile. Si son esprit est parfois très loin au-dessus des nuages (les références à la lune), ses textes ne sont finalement que l’expression immédiate de son quotidien, de ses vices, et de ce qui l’empêche justement de s’élever : “j'drop un projet où j'te parle de la juge, de comment j'me détruis le foie”.

Après avoir beaucoup occupé le terrain ces derniers mois, So La Lune est passé du statut d’artiste confidentiel à celui de rappeur attendu. S’il refuse d’être considéré comme un rookie, son parcours n’étant pas celui d’une jeune pousse toute fraîche, il est sans aucun doute l’un des noms à suivre en ce début d’année 2022. Le choix d'enchaîner des publications de formats courts à un rythme soutenu s’est avéré très pertinent dans le cadre d’une montée en puissance progressive. Enfin placé sur orbite, So La Lune a enfin toutes les cartes en main pour devenir incontournable.