"La Casa de Papel" : quand Helsinki assiste au concert de Soso Maness

Rencontre inattendue pour Soso Maness : un des membres du casting de "La Casa de Papel" était à un de ces concerts.

C'est souvent les fans qui sont émerveillés de poser avec leur artiste préféré et là on a le droit à l'inverse un artiste surpris par un spectateur ! C'est arrivé récemment au rappeur marseillais Soso Maness.

Soso a rencontré à la suite d'un concert un des acteurs de la série originale Netflix à succès : La Casa de Papel . En effet, l'acteur Darko Perić qui incarne sur le petit écran le personnage de Helsinki, un soldat fort et robuste calé en maniement d'armes .

Toujours souriant et de bonne humeur, Soso Maness était ravi de se retrouver face à Helsinki, qui n'a pas hésiter à le cassed comme on peut le voir sur la vidéo .

Soso Maness explose les scores

On arrête plus le succès grandissant de Petrouchka, le morceau de Soso Maness featuring PLK qui vient d'acquérir une nouvelle certification ! C'est le troisième single de son dernier album Avec le temps, sorti le 4 juin dernier et il n'arrête pas d'exploser les scores .