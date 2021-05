La 75e Session quitte le "Dojo", son fameux studio

En changeant de studio, le collectif parisien tourne une page de son histoire.

par Team Mouv'

C'est simple : si vous écoutez du rap, vous avez forcément déjà entendu un son issu du fameux "Dojo" de la 75ème Session. Depuis presque 10 ans, le collectif de rappeurs parisiens y découpe avec passion toutes les instrus qui passent par leurs enceintes, pour le plus grand plaisir du public . De Népal à Diabi en passant par le Panama Bende et bien d'autres, un nombre incalculable d'excellents rappeurs y ont affuté leurs plumes et aiguisé leurs flows . Mais le collectif parisien le plus mystérieux et prolifique de ces dernières années a annoncé qu'il s'apprêtait à changer de fief !

Un nouveau repère pour le clan

Sur Instagram, le collectif explique : "Aujourd’hui on a envie d’ouvrir un nouveau chapitre pour 75e Session, aller plus loin et plus fort ." Et même si on sent bien que les MCs sont très attachés à ce lieu emblématique, il est temps pour eux de bouger dans : "Un studio plus beau, plus stuff__, à la hauteur de nos volontés actuelles ." explique le message . On peut également apercevoir le logo animé du Dojo sur le post Instagram :

La 75 revient dans le 75 !

Même si on ne sait rien sur ce nouveau studio prometteur, le collectif semble avoir une idée déjà très précise de ce nouveau bastion . Dans ce communiqué, la 75ème Sess' explique même que ce studio pourrait être plus facilement accessible au public que le mystérieux Dojo . "D’ici la rentrée on pourra vous accueillir dans un nouveau lieu, dans Paris" explique le message . Les fans de la musique des kickeurs de la 75 viennent peut - être de trouver un nouveau point de rendez - vous !

Ils cherchent un blaze pour le studio

Dans le communiqué, l'équipe de la 75 met son public à contribution pour nommer leur nouveau bastion . Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé le nom "Alors si vous avez des idées de blazes, hésitez pas !" précise le collectif . En attendant "Le Dojo restera le Dojo, une maison qui nous a fait kiffer pendant des années, et qui en aura vu de toutes les couleurs ."

Le Dojo est mort, vive le Dojo !

En attendant l'ouverture de ce second Stud', le Dojo est et restera une référence emblématique pour les auditeurs qui n'ont entendu parler de cet endroit qu'à travers leurs écouteurs . Sopico, Limsa D'Aulnay, M le Maudit, Hash24, etc . . . la liste des rappeurs dévoués au Dojo est immense . On leur souhaite à tous bon vent pour cette nouvelle aventure !