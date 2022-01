L2P Convention, première convention professionnelle dédiée au hip hop en France

Du 2 au 6 mars 2022, la première convention professionnelle française dédiée au hip-hop aura lieu à La Place et ses lieux partenaires.

En 2021, La Place a créé à Paris la L2P Convention : première convention professionnelle en France dédiée au hip - hop avec une première édition, entièrement digitale, qui avait réuni plus de 122 intervenants et artistes .

L2P Convention de retour du 2 au 6 mars 2022

Pour sa deuxième édition de la L2P Convention du 2 au 6 mars 2022 La Place ouvrira l'événement au public dans tout Paris dans les espaces de La Place et de ses partenaires . Ce temps fort offre la possibilité aux professionnels et au public de se rassembler pour échanger et enrichir le débat, s’informer sur les tendances, développer leur réseau et favoriser la structuration d’un mouvement artistique incontournable à travers plus de 30 conférences et masterclasses . Le public profitera également du volet festival avec des concerts et dj sets, une jam de danse, ou encore une installation street art .

Au programme de la L2P Convention

Des concerts, des soirées, DJ sets et installation graffiti et des conférences et masterclasses :

Un concert à FGO Barbara le 3 mars avec Angie + Lazuli + Eesah Yasuke

Un concert à la Gaîté Lyrique le 5 mars Isha w/ Green Montana, Limsa d’Aulnay, OSO, . . .

. . . Une soirée Club Jam Danse par Antoinette Gomis, artiste associée à La Place, avec les Djs Sam, Emii et Yugson

Des DJ sets ( Dj Fab, etc . )

Une installation graffiti à La Place par Fuzi

La billetterie est disponible juste ici et tu peux retrouver toutes les infos sur la L2P Convention sur le site web dédié .