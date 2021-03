"L2P Convention" : la première conférence en ligne 100% hip-hop du 4 au 7 mars

Au programme : Masterclass, concerts, talks et conférences.

par Team Mouv'

Pour nourrir les débats qui gravitent autour du hip hop en France, la convention L2P réunit cette année 108 intervenants et artistes, 17 conférences et Talks ainsi que 6 Masterclass et 2 concerts. Tous ces évènements captés en live depuis des lieux associés à L2P seront disponibles lors d'un évent en ligne qui se tiendra du 4 au 7 mars 2021, sous la forme de plateaux médias . L'événement est organisé par La Place, le centre culturel parisien dédié au hip - hop !

Le Hip - Hop à l'honneur

Le but affiché par la "L2P Convention" est de réunir plus d’une centaine de professionnels, artistes et experts autour des problématiques qui questionnent ce mouvement majeur de notre époque . La création hip - hop y sera appréhendée dans toute sa diversité allant de la musique, à la danse et à la peinture jusqu’au cinéma, aux clips. . . Chacune de ces disciplines seront expliquées en détail par des acteurs connus et reconnus du mouvement . Côté clip, on pourra par exemple écouter les membres du collectif Kamerameha, derrière les clips de PNL .

Ta radio sera présente !

L'équipe Mouv' sera bien représentée lors de cet évent puisque pour parler cinéma, l'animateur de Mouv' Jean - Pascal Zadi sera invité à partager son expérience, lui qui vient d'être nominé aux Césars 2021 pour son film Tout simplement noir. Notre journaliste Raphael Da Cruz emmènera les gens à la découverte du "beatmaking" à travers une séance d'écoute et Bruno Laforestrie, directeur d'antenne, viendra donner sa vision experte sur les médias et les problématiques sociales actuelles, en répondant aux questions d'Ismaël Mereghetti.

Des actus

Vu le contexte sanitaire inédit, la convention L2P compte évidement discuter de l'impact de la pandémie sur le secteur culturel, et plus précisément sur le hip hop français . Avec l'arrivée des JO de Paris en 2022, le Breaking sera pour la première fois une discipline olympique. Alors du côté fédération française de danse, tout reste à faire pour encadrer cette tout nouvelle discipline, ce qui promet des débats passionnants . Il faut encore imaginer les structures et les entrainements des breakeurs français avant qu'ils ne partent à la chasse aux médailles !

Pour suivre cet événement 100% hip - hop, ça se passera sur la chaine Youtube de La Place, le centre culturel hip - hop parisien qui organise l'évent . Et vous trouverez plus d'informations sur cet évènement ( programme, nom des participants, etc ) directement sur le site de La Place .