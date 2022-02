L’influence de Peaky Blinders sur le rap français

A quelques jours de la sortie de l'ultime saison de "Peaky Blinders", on fait le point sur l'influence de la famille Shelby sur les rappeurs français.

par Genono

La saison 6 de la série anglaise Peaky Blinders débutera le 27 février sur la BBC. Ultime chapitre des aventures du clan Shelby, elle devrait suivre sur Netflix et Arte, ses diffuseurs en France, dans les semaines qui suivront. A l’instar de la Casa de Papel ou de Narcos, Peaky Blinders a passionné le rap français ces dernières années : name-dropping, clips inspirés par l’univers de la série, punchlines …

Peaky Blinders a des atouts importants. Au-delà de ses qualités esthétiques indéniables, et de sa bande-son volontairement anachronique mais diablement efficace, on apprécie surtout sa justesse historique. Tout ce qui entoure le gang des Peaky est évidemment romancé : même s’il a réellement existé, les personnages sont tous fictifs. En revanche, la représentation de l’Angleterre du début du siècle dernier est fidèle, d’autant que les éléments de contexte sont nombreux : la première guerre mondiale et les traumatismes de ses vétérans, les magouilles de Winston Churchill, le krach boursier de 1929, la montée du fascisme … Autre thématique importante, l’appartenance du clan Shelby à une minorité victime de discrimination et des clichés, puisque Tommy et les siens sont issus des communautés tsiganes.

Du côté du rap français, on se rend bien compte que ce sont d’autres éléments qui marquent les esprits : Peaky Blinders met en scène des gangsters charismatiques, armés jusqu’aux dents, et bien habillés. Rien de très original, finalement, puisque ce sont les mêmes caractéristiques qui ont fait des personnages de Scarface ou des Affranchis des incontournables du rap français.

Attention : la suite de l’article contient des spoilers !

La famille

La notion de clan familial est omniprésente dans l’univers des Peaky Blinders. Thomas, l’un des frères, est le leader incontesté des siens, bien qu’il ne soit pas l'aîné de la fratrie. Sa relation parfois orageuse avec l'aîné, Arthur, l’influence de Polly, la tante, ou encore la concurrence grandissante de Michael, le cousin, font de la série une véritable fresque familiale. C’est une notion qui touche les rappeurs français, bien conscients que le monde extérieur est surtout constitué de traîtres et de jaloux, et qu’il vaut mieux pouvoir compter sur les siens.

DA Uzi est de ceux qui insistent sur cet aspect de Peaky Blinders : “pour ma famille, j'fais tout en avance, j'ai déjà six coups, Tommy Shelby”. Par la même occasion, il met en avant une autre caractéristique importante de la série. Les intrigues des différentes saisons voient en effet le gang affronter des antagonistes de différents milieux (police, mafia italienne, etc) dans ce qui s’apparente parfois à de véritables parties d’échec. C’est une des limites à la fidélité historique de la série : le scénario et ses retournements de situation prennent parfois le pas sur le reste, et, hormis dans la saison 5, Tommy finit toujours par prendre le dessus en ayant quelques coups d’avance.

Les armes

Une donnée inévitable dans toute œuvre de fiction mettant en scène des gangsters : Tommy, Arthur et le reste du gang sont tous sur-outillés. Hormis les armes à feu assez classiques, et les cargaisons de fusils-mitrailleurs qui sont au cœur de l’intrigue de la première saison, les Peaky Blinders se distinguent par l’inventivité de certaines pièces de leur arsenal. C’est le cas de leurs bérets, caractéristiques de leur look, dont la visière contient une lame. Pratique, discret, et salvateur dans bien des situations, comme le fait remarquer 7 Jaws : “j'ai ma Gillette comme un Peaky Blinder”. Les armes blanches, qui sont de plus en plus présentes dans l’imaginaire du rap français depuis la démocratisation de la UK drill, ne sont pas les seules à fasciner nos artistes : sur 13 Organisé, Bil-K se dit par exemple “calibré comme les Peaky Blinders”.

Les cheveux

Outre le béret, l’autre caractéristique du look des Peaky Blinders concerne la coupe de cheveux, facilement reconnaissable. Cheveux courts sur les côtés, plus épais sur le dessus : cette tendance des années 20-30 est revenue en grâce ces dernières années. Comme le fait remarquer Lasco, l’avantage de ce look est qu’il est réalisable sans trop de difficultés à l’aide d’une tondeuse, d’un miroir, et d’un peu de précision : “ils ont fermé le coiffeur, j'fais la Peaky Blinders”. Pratique en période de confinement, même si une majorité n’a pas voulu se lancer dans un tel projet, optant pour la coupe de Vic Mackey dans The Shield.

Le business

“Ça veut reprendre le terrain, contrôler la zone comme la famille Shelby dans Peaky Blinders” : la comparaison entre l’influence criminelle du gang à Birmingham et la réalité des rues marseillaises est évidente, selon Jul. L’ascension du clan est l’un des moteurs de la série, Tommy et les siens passant d’un business de paris hippiques et de racket à une entreprise florissante :progressivement, il étend ses activités à Londres, ouvre des usines, entre en politique, fait main-mise sur le trafic d’opium, etc.

De petits voyous impliqués dans des bagarres de rue, les Shelbys deviennent des membres importants de la société anglaise, gérant leur business parallèle de manière plus discrète. Une situation qui inspire encore les marseillais, à l’image de Thabiti : “Y’a des petits que tu soupçonnes même pas, qui sont dans le game à la Thomas Shelby”. C’était le cas en Angleterre il y a un siècle, c’est toujours le cas chez nous aujourd’hui : les plus gros gangsters sont généralement ceux que l’on soupçonne le moins.

Le charisme

Pour qu’un personnage fictif marque les esprits, le charisme et la prestance sont des qualités indispensables. Torturé intérieurement, impitoyable quand il s’agit de protéger son clan, Tommy est une figure qui en impose. Magistralement interprété par Cillian Murphy, sa présence magnétique en fait un personnage envoûtant. Plein de confiance, Frenetik se compare à lui : “très froid et sûr de moi, je suis comme Thomas Shelby”. Son caractère glacial et calculateur rappelle par moments celui de Michael Corleone -toutes proportions gardées.

Une autre caractéristique du personnage est son leadership : bien qu’il ne soit pas l'aîné de la famille, il agit comme un véritable patriarche, prenant toutes les décisions importantes et ne laissant jamais personne lui marcher sur les pieds. Un comportement qui plaît à nos rappeurs, qui doivent lutter pour la place de numéro 1, parfois prendre les rênes d’un label, et se retrouvent souvent confrontés à des choix difficiles. Gims en est bien conscient, et se voit en “chef de meute comme Thomas Shelby”.

La boisson

On termine sur une note plus légère : s’ils n’en consomment pas autant que les personnages de Mad Men, ceux de Peaky Blinders ne disent jamais non à un verre de whisky. La boisson est d’ailleurs parfois au centre des événements : dans la saison 2, le clan Shelby s’associe par exemple à celui d’Alfie Solomons pour une affaire d’importation d’alcool. Plus que les armes, les coupes de cheveux et le trafic d’opium, c’est donc ce que Laylow a principalement retenu de la série : “mets-nous du whisky comme les Peaky”.