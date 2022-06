L'élévation stratosphérique de So La Lune

Avec son autoproclamé « premier véritable projet » Fissure de vie, So La Lune atteint à bien des égards un niveau encore plus stratosphérique que sur ses précédents travaux. Parlons-en.

par Jérémie Léger

A notre époque, le rap n'a jamais été aussi rayonnant. Paradoxalement, on ne peut nier que le genre musical le plus écouté au monde a de plus en plus tendance à s'uniformiser ces dernières années. Ceci dit, aux antipodes de ces artistes qui préfèrent jouer la carte de la facilité en s'appuyant sur des recettes qui fonctionnent, d'autres créateurs plus audacieux apparaissent de temps à autre. Leur mission ? Mettre un coup de pied dans la fourmilière du rap game et chambouler ses codes. L'un des derniers à l'avoir fait en bonne et due forme, c'est So La Lune, qui depuis sa descente sur Terre ne cesse d'attirer tous les regards.

Si cet OVNI figurait déjà sur notre liste des artistes qu'on voulait voir percer en 2022, ce n'est pas pour rien. Pour faire simple, il est l'hybride parfait entre l'école d'écriture du boom bap et la vibe musicale hypnotique et mélancolique de PNL. So La Lune, par sa voix unique et l'originalité de sa proposition artistique a clairement le potentiel de devenir un futur incontournable de la scène rap fr. Cela étant, il ne pouvait pas mieux choisir son moment pour dévoiler Fissure de vie, le premier long-format de sa jeune carrière.

Pour autant, le rappeur parisien est loin d'en être à son coup d'essai. Avec pas moins d'une dizaine de projets (courts certes) lâchés depuis l'astre lunaire entre juillet 2020 et juin 2022, So La Lune défie non seulement les lois de la gravité, mais aussi toutes celles de la productivité. C'est à se demander si le rappeur parisien n'a pas un jour croisé Jul au gré d'un de ses multiples voyages dans l'espace.

D'ailleurs, au risque de faire hérisser le poil de certains, les points communs entre So et le rappeur marseillais ne manquent pas. En plus de se rejoindre par leur cadence de sorties effrénée, les deux artistes se démarquent par un sens aigu de la mélodie et une utilisation supermassive de l'autotune. La comparaison ne s'arrête pas là, puisque comme le J à son époque, ce que propose So La Lune aujourd'hui, il est bien le seul à le faire. En fait, en mettant de côté les chiffres de ventes et en se concentrant sur les couleurs musicales de chacun, on s’aperçoit que ces deux OVNI's sont les garants d'une dualité parfaite : celle du soleil et de la lune

Quelle aubaine ! Pour aller dans l'espace, Elon Musk à Space X et nous on a So La Lune. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture, le capitaine Tsuki vous embarque dans son vaisseau spatial pour un voyage inoubliable... Alunissage dans 5...4....3....2...1...

Un artiste matrixé par la lune

La chose qui frappe le plus lorsqu'on découvre So La Lune pour la première fois, c'est évidemment son timbre de voix unique, aigu et nasillard. Une spécificité qui fatalement en aura rebuté certains d'entrée de jeu. Et c'est bien dommage puisque passer outre ce troublant effet de surprise, c'est s'ouvrir à un univers musical enivrant, hypnotisant et matrixé par la nuit. Finalement, quel meilleur symbole que la lune pour symboliser la magie nocturne ?

Au-delà de son blase, le premier lien de So avec l'astre lunaire lui vient de ses origines, lui dont le père est issu des Comores. Si cet archipel représente historiquement beaucoup pour le rap français, vous n'êtes pas non plus sans savoir que les îles comoriennes sont également surnommées “les îles de la Lune”. C'est dès lors qu'il retournera à ses racines à l'âge de quatorze ans que le rappeur fera de la lune son alter ego, une associée d'infortune qui deviendra par la suite le pilier de son art. « Moi gros j'suis personne, j'pénave avec personne, j'fais confiance en personne, la Luna en personne ». Dès la première phrase du morceau Soleil Mourant qui ouvre lui-même le projet Fissure de vie, tout est dit.

Mais bien avant ça, ce sont toutes les pièces précédentes de sa discographie qui font référence de près où de loin à la lune, à commencer par ses cinq premiers projets. En effet, Tsuki signifie la Lune, en japonais, Théia est le nom donné à la protoplanète qui aurait donné naissance à la lune en percutant la Terre il y a quatre milliards d'années. Ensuite, l'astre lunaire est le premier Satellite Naturel de la Terre, il gravite en Orbite autour de notre planète. Enfin Apollon 11 est le nom de la célèbre mission spatiale durant laquelle l'Homme a pour la première fois posé les pieds sur la lune.

D'un point de vue sémantique déjà, la lune est clairement indissociable de l'univers musical de So. Mais heureusement pour nous, le rappeur ne se transforme pas en loup-garou sous ses rayons. Au contraire, quand l'éclat lunaire vient percer la noirceur de la nuit à sa fenêtre, c'est là qu'il est le plus créatif. Lorsque ses congénères humains dorment, lui vit la nuit et se sert de la lune pour faire ressortir toutes les émotions qui sommeillent en lui. Des émotions vives, intenses et souvent autodestructrices qui une fois relâchées, sont immédiatement cristallisées en musique.

So La Lune se présente à nous comme un personnage écorché vif, en proie à une profonde mélancolie et tiraillé par de nombreux démons. Il n'est alors pas difficile de comprendre pourquoi l'écriture apparaît pour lui comme une source de psychanalyse. Encore très discret dans les médias autant que sur ses propres réseaux sociaux, il préfère se raconter au travers ses morceaux.

Non-content de se livrer à cœur ouvert dans ses textes, il reste authentique, dévoile ses pensées sans équivoque et n’hésite jamais à pointer du doigt ses propres failles. Car So La Lune, aussi attachant et touchant soit-il, est loin d'être un modèle de candeur. Qu'il s'agisse de ses activités illicites dans la rue, son train de vie à la Tony Montana, ses addictions à l'alcool et à la fumette ou son rapport conflictuel avec les femmes et plus généralement au genre humain, son quotidien est rempli de vices et de pêchés.

Malgré toutes les émotions contradictoires qui s'entrechoquent en lui, le sorcier de la nuit a parfaitement conscience de ses travers et sa musique lui permet de se livrer à un exercice d'introspection permanent. En prenant toujours plus de hauteur vis-à-vis de lui-même, il se bat comme un lion contre ses démons et cherche sans cesse à reprendre sa vie en main pour devenir quelqu'un de meilleur.

Le combat est rude et la guerre et loin d'être gagnée pour le rappeur, Pour autant, pendant près de deux ans, il s'est cherché et a expérimenté toutes sortes de flows et de vibes au fil des projets. C'est cette abnégation sans faille qui lui permet aujourd'hui de franchir un cap avec Fissure de Vie, son premier long-format qu'il considère lui-même comme étant son « véritable premier projet ».

Fissure de vie ou So La Lune en mieux

Fissure de vie est-il une mixtape ? Un album ? Sur ce point-là, les avis divergent. Histoire de mettre tout le monde d’accord, on admettra qu'il s'agit d'une mixtape, mais travaillée comme un album. En tout cas, quel que soit le qualificatif que vous choisirez, les attentes autour de ce projet étaient grandes. Il faut dire qu'en dévoilant ses différents EP au compte-gouttes, le rappeur parisien a su, au-delà des qualités intrinsèques de son œuvre, se forger une fanbase toujours plus large en un temps record. Un public suffisamment puissant et engagé pour entretenir la hype jusqu'à l'arrivée de son premier long-format.

Fort d'une communication bien rodée, il a donc qualifié cet opus comme étant son « premier véritable projet », tout en assurant qu'il avait « tout dit dans celui-ci ». Les mots sont forts, mais on sait que So La Lune n'est pas du genre à parler pour ne rien dire. Comprenez que s'il s'est targué d'un tel discours d'intention, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Il est arrivé dans un esprit conquérant et avec de réelles ambitions. On l'a écouté et ça n'a pas loupé : même si l'appellation assumée de « véritable premier projet », ne doit en aucun cas reléguer au second plan ses précédents travaux, force est d'admettre que Fissure de vie est bien l'expression artistique la plus aboutie du rappeur à ce jour.

Pour sûr qu'un sacré gap a été franchi depuis la sortie de Tsuki en juillet 2020. Déjà, sa meilleure arme, sa voix nasillarde et fissurée, il la maîtrise comme jamais. Aussi, il a du flow, ses refrains restent en tête et ses mélodies sont hypnotisantes. De plus, ses qualités d'interprétation viennent sublimer ses humeurs changeantes. Qu'il soit en proie à la colère, à la folie à l'amertume, à la violence, à la tristesse, ou même qu'il passe d'un état d'âme à l'autre un même morceau, ça fonctionne. C'est un cocktail de sentiments à la fois intenses et contradictoires que l'auditeur prend en pleine face. Un rollercoaster émotionnel d'une puissance rare en somme.

Mais ce n'est pas tout : il y a un autre point ou So La Lune a incontestablement pris du niveau. On parle bien sûr de l'écriture. C'est un fait : à force de nager dans le vide spatial, il l'a apprivoisé et sa plume en est ressortie bien plus ciselée qu'auparavant. Il nous avait déjà profondément marqué avec ses punchs d'écorché vif sur ses précédents projets, sur Fissure de vie, c'est d'un tout autre niveau. Les phases et les images qu'il emploie sont assurément plus fortes et plus marquantes qu'à ses débuts.

Fataliste (ou réaliste ?) et toujours noyé dans une profonde mélancolie, il plane seul dans les limbes du désespoir. Son regard sur l'humanité apparaît encore plus désabusé, la tristesse prend progressivement le pas sur le reste de ses émotions et la paranoïa l'envahit à mesure que son âme s'éteint et que l'artiste orchestre sa propre destruction. Sempiternellement rongé par ses démons personnels : une enfance désenchantée, la rue, les stups ou encore la tise, il voit le plancher des vaches comme un environnement apocalyptique où tout espoir semble perdu. Un enfer sur Terre qu'il va chercher à fuir coûte que coûte, en restant le plus possible haut perché et isolé du reste du monde sur son astre lunaire.

A force de rapper les fissures de sa vie et les troubles de son existence, So La Lune se pousse lui-même dans ses derniers retranchements émotionnels. Il tente tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau en se concentrant sur ses objectifs de richesse et de succès, sauf que tout ceci est plus facile à dire qu'à faire. Son authenticité nous prend aux tripes et force le respect, mais clairement, heureusement que la musique et l'amour du public lui permettent de désamorcer tout ce spleen. Autrement, on ne donnait pas cher de sa peau.

Mais les magnifiques et douloureuses lamentations nocturnes de So La Lune ne seraient rien sans l'habillage musical optimal que lui octroie ses prods. Des instrus signées majoritairement par les incontournables Amine Farsi et VRSA Drip , mais aussi entre autres par le duo Medeline, dont l'un des membres a fondé le label indépendant Low Wood sur lequel est signée So.

Vous l'aurez compris, avec un tel niveau de maîtrise pour toutes les facettes de son art, So La Lune est déjà un artiste hors du commun. Dans la mesure où sa voix lui aurait de toute façon permis de se démarquer, il aurait très bien pu se contenter du minimum en livrant des titres déjà entendus des centaines de fois, le tout en optant pour des prods génériques et efficaces, Mais non. Au lieu de ça, il a préféré prendre son temps pour arriver à une proposition artistique originale et à son image.

Il en va de même pour ses featurings. En s’octroyant les services de DA Uzi et Captaine Roshi, on aurait pu s'attendre à ce qu'il façonne des singles taillées pour les plateformes et les radios. (surtout quand on connaît l'obsession du rappeur pour la moula et sa volonté farouche de brasser des billets). Mais cette fois encore, tout s'inscrit dans une démarche artistique purement réfléchie et cohérente. Les invités aussi prestigieux soient-ils sont uniquement là pour apporter une vraie valeur ajoutée au projet et eurs voix s’imbriquent parfaitement à l'univers lunaire et mélancolique de So La Lune.

Maintenant qu'il a convaincu et hypnotisé une grande partie de la planète rap, le plus dur est à venir pour So La Lune. A l'avenir, il aura la lourde tâche de confirmer les espoirs placés en lui en ouvrant les portes de son vaisseau à un public plus large. Cette prochaine mission ne sera pas simple puisqu'il devra forcément viser encore plus haut que la lune, sans pour autant dénaturer l'essence de ce qui a fait aujourd'hui le succès de son art. Tout cela, il le sait et peu importe le temps que ça prendra : que la lune soit pleine ou croissante, il mettra tout en œuvre pour imposer sa vision du rap à long terme, et ce jusqu'aux confins même de l'univers.