L'Arnaqueur de Tinder écoute du Lacrim

Un fan inattendu : l'Arnaqueur de Tinder, rendu célèbre par le documentaire Netflix du même nom, serait un auditeur de Lacrim.

Alors que le documentaire Netflix L'Arnaqueur de Tinder fait fureur, Simon Leviev, le fameux malfrat, a révélé qu'il avait un coup de foudre pour une chanson de... Lacrim.

Si on sait que Lacrim est écouté hors de France (et notamment en Italie, pays avec lequel il entretient de forts liens d'attachement), on était loins de soupçonner qu'il arriverait jusqu'aux oreilles de Simon Leviev, A.K.A l'Arnaqueur de Tinder. Celui qui fait actuellement l'objet d'un documentaire sur Netflix relatant le calvaire qu'il a fait vivre à plusieurs femmes rencontrées sur la fameuse appli de rencontre est apparemment un fan de Lacrim.

"Nouvelle caisse, nouvelle liasse; Rolls Royce, pétasse"

Le rappeur du 94 a en effet plusieurs tubes internationaux, comme Never Personal avec Rick Ross, Bloody avec Six9ine, On fait pas ça avec Lil Durk, ou encore A.W.A avec French Montana. Ce dernier titre a apparemment su toucher l'homme détesté par les trois-quarts d'internet. En effet, dans une story Instagram, le prétendu multi-millionaire pose dans sa Rolls Royce, accompagné par le titre de Lacrim et French Montana : "Nouvelle caisse, nouvelle liasse; Rolls Royce, pétasse; Grosse table, vingt bouteilles; Toujours calibré dans l'club re-fré".

Un morceau qui semble bien coller avec l'apparence que souhaite se donner celui qui a arnaqué plus d'une femme rencontrée sur Tinder en se faisant passer pour un richissime homme d'affaire. En tout cas, la séquence n'est pas passée inaperçue aux yeux des Français, surpris par cette association inattendue. Quant à Lacrim, celui-ci n'a pas réagi, mais on se doute qu'il a dû être tout aussi surpris que nous.