L’année du grand plongeon pour Varnish la Piscine

Le chanteur et producteur suisse devrait faire son grand retour en 2022 avec un nouveau projet, et espérons le, quelques surprises en plus… Portrait.

par Tim Levaché

Producteur, compositeur, interprète et réalisateur : difficile de dire que Varnish la Piscine n’est pas un touche à tout. Au travers de ses films audio, ses courts-métrages ou ses suites d’accords quasi hypnotiques, ce couteau suisse est devenu ces dernières années un véritable virtuose de la création, à tel point que Pedro Winter l’accueillit au printemps 2021 dans son label de légende : Ed Banger. Focus sur celui qui, en plus de faire briller fruity loops comme personne, compose en studio aussi bien aux côtés de Makala qu’avec un certain… Pharrell Williams.

Un son unique

Lorsqu’on évoque Varnish La Piscine, difficile de définir son style tant il semble hybride. Comme une créature née de la rencontre entre funk, trap et pop aux basses appuyées, sa musique forme une entité…indescriptible. Si elle revêt souvent l’apparence de morceaux entraînants aux accords légers, elle peut d’un coup muer en un banger aux percussions impulsives sans aucune transition : cette franche spontanéité, c’est sûrement ça qui semble caractériser au mieux la musique de Varnish la Piscine.

Sur la scène francophone, cet ovni musical apporte une proposition quasi inédite : rares sont les producteurs à utiliser des sonorités et schémas musicaux aussi poussés que ceux de Varnish.

Alors quand le public le découvre pour la première fois avec le projet Escape (F+R Prelude) en 2016, il découvre aussi cette même patte artistique très assumée : grandes harmonies, batteries organiques et basses chargées de groove témoignent déjà d’une réelle maîtrise du son. Les morceaux sont variés, explorent chacun des sonorités différentes, et au travers de bruitages, textures sonores immersives et interludes scénarisées, installent un réel dialogue entre eux tout au fil du projet.

Parce qu’en plus de présenter une musique qualitative, Varnish s’efforce dès ce premier album de façonner, au travers de ses morceaux, un imaginaire tout à fait original. Ce qu’il aime, c’est raconter des histoires et emporter l’auditeur dans des périples sans nom. Mais il ne le fait pas qu’à travers la composition : présent sur presque tous les morceaux du projet, le chanteur derrière le pseudo Fred Koriban n’est autre que…Varnish lui-même. Sur ce premier album il porte aussi la casquette d’interprète, et là encore, il semble aussi à l’aise et assuré derrière un clavier qu’un micro. Alors au final lorsque qu’on écoute cet opus, rien ne laisse penser qu’on a affaire à un premier projet : la musique de Varnish est assumée, et porte avec une forte assurance un style très marqué.

Mais ce premier album ne témoigne pas de ses premiers pas dans la musique. Le producteur travaille ses sonorités depuis au moins 3 années et a su se forger une technique solide et une fine oreille, notamment auprès de son acolyte de toujours : Makala.

Forger sa vision

Depuis Genève, leur bastion suisse, Makala et Varnish travaillent ensemble sur un premier album. Nous sommes en 2013 quand sort « La Clef », toute première présentation du travail de Makala. Entièrement produit par Pink Flamingo, un autre pseudo de Varnish qu’il avait pour l’habitude d’endosser lorsqu’il produisait, le projet est pour nos deux artistes la toute première étape de leur longue collaboration. Après cette expérience fructueuse, ils vont entretenir leur relation exclusive sur tous les projets de Makala : chacun des morceaux sortis depuis 2013 sont produit par le Pink Flamingo sans exception, et ce comprenant son dernier album plébiscité, Radio Suicide.

Au fil de ces années de sorties, les deux artistes ont su créer, dans leur démarche créative commune, une alchimie forte comme la scène francophone en a rarement vu. Mais au delà de cette collaboration, Makala et Varnish ont su faire évoluer leur art en parallèle, l’un dans le rap, l’autre dans la production et l’interprétation, jusqu’à se construire tous deux une musique qui leur est propre.

C’est cette expérience qui a notamment su donner à Varnish l’occasion de forger son esthétique si caractéristique et de présenter un premier album solo aussi intéressant.

Alors après Escape (F+R Prelude), Varnish sort 3 ans plus tard et par surprise son second projet « Le Regard Qui Tue ». Sauf que là, il ne s’agit plus de 7 titres reliés par un fond d’intrigue : Varnish a réalisé un film audio racontant une histoire complète, avec ses personnages et ses rebondissements. Porté par une bande son extrêmement travaillée, il franchit un nouveau palier dans cette envie de mêler musique et narration d’histoires envoûtantes.

Mais l’année suivante, en 2020, il ira encore plus loin dans cette démarche et s’attaque à un autre support que l’audio : Varnish enfile la casquette de réalisateur pour son premier film « Les Contes du Cockatoo ».

Dans ce moyen métrage de 43 minutes, il met en scène un enchevêtrement de situations loufoques, aussi drôles que captivantes, portées par une composition de l’image soignée. Avec une esthétique globale aussi soignée que sa musique, ses histoires prennent enfin vie sous forme animée, sans pour autant laisser la musique de côté. Avec cette même identité toujours aussi reconnaissable, Varnish présente dans la bande son du film des nouveaux morceaux qui sortiront une semaine plus tard dans l’album « Metropole pole dance twist amazone ».

Avec ce nouveau projet, il connaît alors une plus importante exposition de sa musique : un plus large public découvre son univers haut en couleur, notamment grâce au titre « Adios, Tornado’s effect » qui cumule plus d’1,5 million d’écoutes sur spotify, titre qu’on pourrait qualifier de premier hit de Varnish la Piscine.

En plus d’intéresser de plus en plus les auditeurs, Varnish va aussi sérieusement piquer la curiosité des acteurs de l’industrie. Et un producteur en particulier sera conquis par sa folie créative : Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk, mais aussi directeur et fondateur du légendaire label de musique électronique Ed Banger.

L’élève et le maître

En Avril 2021, le compte Instagram du label Ed Banger annonce la nouvelle : Varnish la Piscine a signé dans l’écurie d’un des plus gros label parisien. Véritable pilier de la French touch, la maison Ed Banger a connu dans ses rangs Justice, le regretté producteur légende du rap français Dj Medhi, mais aussi le groupe Cassius, Myd, Dj Pone, Vladimir Cauchemar ou encore Breakbot.

Désormais, au milieu de ces noms figure celui de Varnish, très certainement destiné à faire de grandes choses au sein du label. Cette signature apparaît comme une assez bonne nouvelle : l’identité du label, très pop et de plus en plus orienté vers de talentueux artistes émergents depuis quelques mois ne semble que pouvoir lui correspondre et lui apporter un cadre bénéfique pour son inspiration.

Et même, au delà de lui apporter un cadre, Pedro Winter a pu lui apporter son inspiration première, celle qui a donné à la musique de Varnish toute sa saveur et sa variété : la superstar Pharrell Williams.

Et oui, fin 2021, le même compte Instagram annonce la rencontre des deux artistes en studio, au mythique Motorbass, on l’espère pour la création d’un morceau commun.

Alors au delà du fait de rencontrer l’une des plus grande star de la musique américaine, Varnish a surtout rencontré son influence musicale première.

Lorsqu’il compose, ses sonorités pop sont directement inspirées du travail de Pharrell, notamment lorsqu’il officie parmi son groupe N.E.R.D. Leur mélodies envolées, leurs batteries organiques et le grand espace laissé aux basses bien appuyées, notamment présents sur leur album « Seing Sounds », tous ces éléments de compositions se retrouvent dans la musique de Varnish. Et le plus fort, c’est qu’il a réussi à se les approprier en leur appliquant son esthétique unique pour créer une musique qui lui est propre.

Lui-même ne s’en cache pas : Pharrell est un modèle musical pour lui. Alors se retrouver en studio, dans la même pièce avec tout le matériel nécessaire pour composer ne peut que présumer du bon. On n’en sait pas plus pour l’instant, mais d’après les dernières nouvelles, 2022 s’annonce être un important palier pour la musique de Varnish.

Alors film audio, réalisation complète, album ou un hybride de tout ces formats : finalement, peu importe ce que Varnish la Piscine nous réserve pour 2022, puisqu’au fil de ses sorties toujours plus qualitatives sur ces dernières années, il nous a prouvé qu’on pouvait lui faire confiance les yeux fermés. Désormais équipé de toutes les cartes en main pour devenir l’un des chanteur/producteur les plus important de sa génération, Varnish s’apprête à faire un retour explosif, et une chose est sûre : on a hâte, très hâte.