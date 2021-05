L'Algérino, SCH et Jul invitent Momo Henni dans le clip "Sapapaya"

L'Algérino vient de dévoiler son nouveau clip avec SCH et Jul et ils sont accompagnés d'un gros casting.

par Team Mouv'

L'Algérino est de retour avec un nouveau single intitulé Sapapaya__ . Pour l'occasion, l'artiste marseillais a invité ses proches : Jul et SCH qui viennent lâcher un couplet sur ce morceau aux allures funk, qui devrait beaucoup tourner cet été . Mais les deux rappeurs de 13'Organisé ne sont pas les seuls invités sur ce projet, puisque l'Algérino a convié un autre marseillais très connu : Momo Henni, spécialisé dans la casse de télévision .

Casting 5 étoiles dans le clip

Durant les deux premières minutes du clip réalisé par William Thomas, on voit Mohamed Henni qui vient se plaindre auprès du Maire de Marseille ( qui n'est autre que l'Algérino ) de la situation compliquée de l'OM cette saison. Il place aussi quelques punchlines sur le rap, qui évolue mal selon lui : "Musicalement, on est au plus bas . Je ne ne comprends plus rien à votre rap . Il y a la trap, le reggaeton et la drill" . Evidemment, l'Algérino a pensé à tout pour satisfaire Momo, et a invité deux autres personnalités : Michou et Inoxtag, deux DJ connus internationalement qui traversent la crise de la quarantaine .

Le clip de Sapapaya est disponible ci - dessus .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix