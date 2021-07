L’Algérino offre un cadeau incroyable à un bachelier

Tel un grand frère, l'Algérino a offert un superbe cadeau en récompense à un jeune bachelier.

par Team Mouv'

C'est bien connu, L'Algérino aime pousser les jeunes à donner le meilleur d'eux - même. Ce grand frère pour de nombreux marseillais l'a prouvé une fois de plus en récompensant un jeune bachelier avec un superbe cadeau et en félicitant sa mère . Séquence émotion garantie .

Bachelier et véhiculé

Sur la vidéo partagée par le rappeur lui - même sur ses réseaux, on peut apercevoir l'Algérino enlacer l'étudiant avec un grand sourire . Très fier du diplôme obtenu par son "petit frère" le rappeur lui offre une voiture flambant neuve ! Forcément, l'ancien lycéen se montre très ému par un tel cadeau et lorsque sa mère fait son apparition c'est carrément des larmes de joie qui coulent de ses yeux :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tout pour la Mama

En tant qu'ancien surveillant, l'Algérino sait bien que l'école est le meilleur moyen pour la jeunesse de rendre fier la famille et de s'assurer un avenir . A travers cette vidéo, il compte encourager tous les jeunes à s'arracher pour leurs études. "Félicitations Nourine pour ton bac" écrit - il en commentaire . . . avec le diplôme en poche et une voiture toute neuve, on en connait un qui va passer un été de folie ! Et c'est bien mérité .

On en profite pour féliciter tous les bacheliers de l'année 2021 et leur souhaiter bon courage pour la suite de leurs études ! Ne lâchez rien .