Kylian Mbappé envoie de la force à Ninho pour sa tournée

Ninho reçoit un message de Kylian Mbappé à l'occasion de sa tournée.

par Team Mouv'

Footballeurs et rappeurs font souvent bon ménage et pour preuve, Kylian Mbappé n'a pas hésité a envoyer de la force à Ninho et son backeur Tito pour le Jefe Tour.

Qui se ressemble s'assemble

Alors que Ninho parcourt, depuis le 15 avril, les salles de France pour son Jefe Tour pour défendre devant des assemblées de fans, les morceaux de son dernier album récemment certifié triple disque de platine, le numéro 10 du rap français a reçu un message d'un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé et Ninho se ressemblent, et pour cause, les deux n'en finissent plus d'impressionner dans leur domaine respectif de part leur talent et surtout leur jeune âge. Si l'un est le recordman des certifications, l'autre enchaîne également les titres, se positionnant aujourd'hui comme le meilleur buteur de ligue 1 et est depuis peu, une nouvelle fois champion de France avec le PSG.

C'est à l'occasion de la série Instagram Jefe TV pour la tournée de Ninho, qu'Mbappé a adressé son soutien au rappeur préféré de ton footballeur préféré, déclarant "Force à Ninho et Tito pour la tournée, vous allez être bien protégé, prenez soin de vous".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un message qui aura sans doute sur-motivé N.I, qui continuera d'enflammer les scènes sur lesquelles il performera jusqu'au 10 septembre prochain.