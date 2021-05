Kore, Luv Resval, Alkpote réunis pour la "Célébration 2"

Luv Resval et Alkpote se retrouvent pour "Célébration 2"

par Team Mouv'

Près de deux ans après leur rencontre sur le titre Célébration, le duo de rappeurs Luv Resval et Alkpote se retrouvent pour la deuxième partie avec Célébration 2__, extrait de la B . O . inspirée du film En Passant Pécho. Même deux ans après, leur alchimie est toujours aussi forte et ils le prouvent avec ce nouveau morceau accompagné d'un clip très inspiré de l'univers cinématographique des films d'aventures .

Dans les montagnes

En effet, le clip plante son décor dans une époque médiévale, au cœur de la nature et des éléments, Alkpote et Luv Resval en chevaliers guerriers, évoluent au gré des batailles contre l'ennemi . Un contexte visuel tout à fait adapté au morceau sur lequel les deux acolytes offrent un flow abrasif et déterminé sur fond de drill . Comme lors d'une bataille de guerriers, les punchlines s'enchaînent et s’affrontent pour délivrer un titre puissant . On retrouve Dj Kore à la prod, qui a collaboré avec Lacrim, Ninho, PLK, ou encore Sadek et bien d'autres .

Après avoir annoncé la sortie prochaine de son premier album studio très attendu par les fans, Luv reste productif et continue d'affirmer sa place parmi la nouvelle génération de rappeurs qu'il faudra suivre de près .