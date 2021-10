Kofs : "La finalité de ma carrière ce sera le cinéma"

Le rappeur marseillais est sur tous les fronts, entre le rap, le cinéma et maintenant ambassadeur d'une marque de sport. A l'occasion de sa nouvelle collaboration avec Mizuno, Mouv' l'a questionné sur ses projets et son avenir.

par Team Mouv'

Pour sa collab avec Mizuno, le rappeur Kofs était à Citadium ( Paris ) pour représenter la marque . Dans ce cadre sportwear, Mouv' s'est penché sur sa carrière et ses projets futurs .

Mouv' : On est à Citadium, au temple des baskets, pourquoi avoir choisi Mizuno ?

La collab avec Mizuno s’est faite il y a déjà 5/6 ans, quand je n’étais pas encore à fond dans le cinéma ou la musique . Je faisais mon rap dans mon coin dans ma cité . Un jour, j’ai rencontré une personne qui travaille chez Mizuno qui m’a offert deux paires de chaussures . Quand j’ai commencé à me faire un nom, cette même personne m’a recontacté pour me dire que la marque était intéressée pour faire une collab avec moi . Le cœur a fait que j’ai accepté, mais le produit aussi car j’aime beaucoup cette marque et je la porte .

Mouv' : Parlons musique si tu veux bien, par rapport au Classico organisé, comment tu es arrivé dans ce projet, comment il s’est déroulé pour toi ?

J’étais dans le premier "Bande organisée", dans l’album "13 organisé" aussi . Quand Jul m’a contacté pour le "Classico organisé" on ne peut pas refuser… j’étais obligé d’accepter ! Comme "Loi de la Calle", j’ai dû travailler, tout donner, écrire un couplet qui va plaire et voilà ! Le J m’a appelé et m’a dit "on va faire un classico organisé avec les parisiens, histoire de montrer la solidarité qu’on peut avoir entre Paris et Marseille, qu’il n’y a pas que la haine ." C’est bien des fois de le rappeler même pour les plus jeunes . Il y a le foot, OM - Paris, le rap, mais il y a une solidarité à avoir et on a aussi un exemple à donner aux jeunes . Je pense que c’est le bon exemple à donner .

Mouv' : Tu as des attentes par rapport à ce projet ?

Non je n’ai pas d’attentes personnelles . On en a parlé avec Jul et on fait la musique qu’on aime faire pas qu’on doit faire et on kiffe . Les prods sont old school et pas new school, on le fait beaucoup par amour en fait .

Mouv' : Au cinéma, tu as été dans Chouf, plus récemment dans Bac Nord et aussi Validé, quel est ton rapport avec le 7ème art ?

Il faut savoir que je suis un amoureux du cinéma, dans le sens où j’adore jouer . Je ne suis pas un mec cinéphile qui va te dire "je connais tel acteur ou scénariste" mais, par contre, j’adore jouer . Une caméra, des acteurs et je suis parti . Pour moi le cinéma, c’est une éventualité . Je vais faire plus de cinéma que de musique dans ma vie . Je dis souvent la musique ça ne dure qu'un temps, et le cinéma plus longtemps . Je me battrai tous les jours pour la passion que j’aime .

Mouv' : Tu produis et tourne tes propres clips, est - ce que tu as un projet dans le domaine de la réalisation, de scénariste ?

Oui, de toutes façons pour moi, la finalité de ma carrière ce sera le cinéma . Devant ou derrière la caméra d’ailleurs . J’ai commencé à réaliser mes clips et j’espère de tout cœur finir avec un long - métrage ou une série .

Mouv' : Concernant Bac Nord il y a eu une polémique, beaucoup de gens en ont parlé sur les réseaux, mais toi qu’est ce qui t’as plu dans le scénario ?

Je n'avais pas lu tout le scénario, mais je me suis renseigné au maximum . Et ensuite j'ai joué le rôle que le réalisateur m'a donné . Bien sûr que j’ai vu des commentaires qui sont négatifs ou même positifs . Avec le nombre d’entrées que Bac Nord a faites (ndlr : plus de 2 millions fin octobre) , je pense qu’il y a plus de contents que de mécontents . Mais je suis pas le genre de mec qui va te dire « est - ce que c’est pro - police » ou « est - ce que c’est pas pro - police . » Je laisse les gens juger, moi je fais mon rôle .