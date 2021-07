Koba LaD s'engage pour l'association "Dons for Africa"

Koba LaD réitère son investissement pour les plus démunis en Afrique.

Le rappeur d'Evry a décidé de s'investir pour lutter contre la précarité en Afrique, à travers l'association Dons for Africa dont il se porte garant .

"Développer l'Afrique à notre façon"

Au cours d'un entretien avec Rapelite, Koba LaD s'est confié sur son engagement auprès de l'association Dons for Africa : "On compte faire plusieurs puits, des écoles, plein de trucs dans le genre, histoire de développer l'Afrique à notre façon . " Il n'a pas caché sa détermination : "Ça va être dur au début mais au calme, ça va le faire, si Dieu le veut . " Le site de l'association donne peu d'informations mais explique recueillir des dons pour nourrir les familles auxquelles elle vient en aide, pour distribuer des vêtements ou forer des puits pour accéder à l'eau .

Un jeu concours pour se rendre en Afrique avec l'association

L'artiste avait déjà pris la parole sur son engagement dans une vidéo Instagram où il avait tenu à s'adresser à son public . Le rappeur s'était présenté comme le garant du projet et comme "l'un des plus grands investisseurs" de Dons for Africa . Il avait même révélé la tenue prochaine de jeux concours pour emmener un fan en Afrique observer les actions de l'organisation sur le terrain . Un message qu'il avait conclu d'un appel à la mobilisation : "Plus on est nombreux, plus on est fort, mieux c'est . "