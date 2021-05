Koba Lad révèle quand il veut arrêter le rap

Malgré son jeune âge, Koba Lad semble en avoir bientôt fini avec le rap...

Propulsé au rang de superstar du rap français en seulement 2,3 ans, Koba Lad n'a pas l'intention de faire une carrière sur le long terme à l'instar de Booba, La Fouine . . .

Pas de carrière sur le long terme

Comme il l'avait déjà annoncé précédemment, Koba ne compte pas s'éterniser dans le rap game . . . et il sait déjà quand il va arrêter . C'est sur son compte Instagram, où il a publié un diaporama de photos ( d'un nouveau clip ? ) qu'il a balancé cette info qui va évidemment attrister son public .

Encore deux projets et j'arrête

Même si on n'a pas de date précise, on imagine que la fin de carrière du rappeur, pourrait donc se terminer autour de 2022, 2023 . . . en fonction du rythme de ses sessions studio . Bon après, avec les rappeurs le mot "retraite" n'est pas souvent définitif . . . et ils reviennent sur leurs décisions .