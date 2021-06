Koba Lad révèle qu'il écrit ses textes en seulement 2 minutes

A l'occasion de la sortie de sa mixtape, Koba LaD est revenu sur ses feats et a révélé quelques secrets de fabrication.

par Team Mouv'

Si vous vous êtes déjà demandé comment Koba LaD compose ses titres, vous êtes sur le point d'avoir la réponse . Invité en interview pour le média Melty à l'occasion de la sortie de sa dernière mixtape Cartel : Volume 1, le rappeur originaire de Saint - Denis a livré quelques secrets .

Les secrets de ses feats

Dans cette interview, Koba est d'abord revenu sur ses derniers feats, ceux qui ont le plus fonctionné : que ce soit le titre Coffre Plein avec Maes et Zed, ou le rappeur affirme qu'il savait déjà que le succès serait au rendez - vous pour ce morceau, d'autant plus qu'il a déjà collaboré avec Maes par le passé sur Matin . On apprend également que le rappeur est "très sélectif" dans ses choix de collab .

Moi mes textes je les fais en 2 min en studio et c'est fini !

Une punchline que l'on retiendra c'est lorsque Koba déclare écrire ses textes en seulement deux minutes, un temps record pour composer des bangers, mais sûr de lui, Koba révèle que l'inspiration est toujours présente et qu'il n'arrête quasiment jamais de créer : "Moi mes textes je les fais en 2 min en studio et c'est fini ! J'aligne que des phrases, je ferme les yeux je met mon casque et ça part . Une fois que je pose, je touche plus jamais le son quoiqu'il arrive__ . " Mais le rappeur ne s'arrête pas là, il compose également la musique et a pour règle d'or de "toujours poser son couplet en premier" . Des révélations intéressantes qui permettent d'en apprendre un peu plus sur le personnage . Pour découvrir le reste de l'interview, c'est juste ici :