Koba LaD : la date et la liste des invités de sa prochaine mixtape dévoilées

On connait enfin la date et la liste des invités de la prochaine mixtape de Koba LaD !

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, Koba annonçait que son prochain projet serait disponible "courant juin" . . . bientôt donc . Grâce à une vidéo promotionnelle qui prend la forme d'une fausse discussion, on connait à présent la date officielle et la liste des invités qui viendront rapper aux côtés de Koba LaD sur sa prochaine mixtape .

Une longue liste

Dans la vidéo de teasing, on peut voir les différents rappeurs présents sur le projet s'échanger des messages et mettre en place leur "plan d'attaque" pour la sortie de cette mixtape :

On devrait donc retrouver au moins 6 invités prestigieux sur ce prochain projet de Koba . Il s'agirait de Laylow, ZKR, Gazo, SDM, Frenetik, et Guy2Bezbar dont on peut apercevoir des images dans le teaser .

Rendez - vous le 18 Juin !

Les fans qui sautent déjà d'impatience à l'idée d'entre le résultat de ces collabs de folie devront attendre encore un peu : la mixtape devrait sortir le 18 juin . "RDV à tous le 18/06" peut - on lire à la fin de cette discussion entre kickeurs .

Depuis la sortie très réussie de Détail en janvier 2021, les fans de Koba LaD attendent avec impatience un nouveau projet à saigner avant l'été . Vu la liste des invités, Koba est concentré à 100% sur son prochain projet qui sera disponible le 18 juin. D'ici là, on aura peut - être droit à un ou deux extraits savoureux ? Dans sa vidéo promo de ce mardi 2 juin Koba donne "RDV à 19h" à ses fans . . . un gros son arrive ?

Récemment, Koba a expliqué qu'il ne comptait pas s'éterniser dans le Rap Game, ses deux prochains projets seront donc probablement ses derniers .