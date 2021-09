Koba LaD : "je vais vous apprendre la musique, attendez un peu"

Koba LaD tease sa future mixtape "Cartel Vol. 2" qui va mettre tout le monde d'accord selon lui.

Koba LaD a annoncé l'arrivée de la suite de sa série de mixtapes Cartel . Depuis, il tease son futur projet Cartel Vol . 2 et n'a pas peur de dire sur les réseaux sociaux qu'il sera incroyable .

Koba LaDémesure

Koba est a l'aise dans le dél' ego trip : ce 24 septembre 2021 il poste sur son profil Twitter la phrase suivante : "J’vais vous apprendre la musique attendez juste un peu # CartelVol2"__ . On dirait bien que le Daddy Chocolat veut nous mettre une claque auditive avec son futur projet !

Si le rappeur du 91 est très confiant il faudra attendre un peu pour valider Cartel Vol . 2 , aucune date de sortie n'a été communiquée .

En tout cas on a hâte de voir s'il va nous balancer des futurs bangers sur ce deuxième opus et on se demande bien quels collabs il nous réserve . Dans sa première mixtape Cartel : volume 1 il a invité du beau monde : Laylow, Frenetik, Guy2Bezbar, ZKR, Landy__, qui seront les prochains ?

