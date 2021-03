Koba LaD, Frenetik et Bolémvn en studio : ils préparent quelque chose

Une vidéo montre Koba LaD, Frenetik et Bolémvn ensemble au studio !

par Team Mouv'

L'ambiance devait être complètement délirante dans le studio dans lequel se sont réunis les 3 rappeurs Koba LaD, Frenetik et Bolémvn ! Une vidéo d'une séance de studio sauvage tourne en ce moment sur les réseaux et on peut apercevoir le trio en train de s'ambiancer fort . C'est le label Blue Sky qui a partagé sur la storie de sa page Instagram la trace de cette séance studio, relayée par le média rvpfr .

Les fans des trois rappeurs peuvent donc s'attendre à recevoir une grosse collaboration !

Koba LaD a partagé la storie

3 rappeurs très actifs

Récemment, Koba LaD a tout retourné en s'affichant aux côtés des plus grands rappeurs du moment . Il vient de signer une série de featurings très réussis, notamment avec Vald sur Pas de Reine et Hiro sur Quatre Secondes. En janvier, Genono nous avait expliqué pourquoi Frenetik était le rappeur à suivre en ce début d'année . Fin janvier, il était l'invité de Céline, Fif et Cefran dans Mouv' Rap Club, où il avait parlé de sa carrière naissante à l'occasion de la sortie de Jeu de Couleurs, son premier projet . Bolémvn était lui aussi dans nos locaux début janvier, il avait explique que l'album tant attendu de Seven Binks était terminé . En septembre 2019, il avait déjà collaboré avec Koba LaD sur le titre Sankhara # 4 !