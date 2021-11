Koba LaD fait gagner un tour de char d’attaque à ses fans

Avant la sortie de "Cartel vol.2", Koba LaD offre un tour de char à l'un de ses fans.

par Team Mouv'

Koba LaD va sortir sa prochaine mixtape début décembre et pour encourager ses fans à précommander le projet, il a préparé une grosse surprise à l'un d'entre eux [ elle ] .

Les coups marketings toujours plus gros

Mi novembre l'auteur de Coffre plein annonçait officiellement la sortie de Cartel vol.2 faisant suite à la mixtape Cartel vol.1 sortie en juin. Si le premier volume avait vu la participation de gros noms du paysage rap francophone comme Laylow, Gazo, Oboy, Landy ou encore Frenetik, les collaborations de ce deuxième volume ne sont pas encore sorties. Il faudra donc encore patienter un petit peu pour connaitre la tracklist de ce projet qui sortira le 10 décembre.

En attendant, il est déjà possible de précommander l'album et pour nous encourager à le faire, Koba a eu une petite idée. En effet, le rappeur du fameux Bat 7 a décidé de faire gagner, à un heureux gagnant, la possibilité de faire un tour de char avec lui. Un projet complètement hallucinant mais qui ne parait pas si impossible lorsque l'on connait le personnage.

Capture Story @koba_lad

Et alors que les coups marketings autour des précommandes sont de plus en plus fous, en témoigne le dernier coup de Lacrim qui cache des billets de 500 euros dans les précommandes, Koba LaD compte bien faire parler de lui avec une surprise très originale.