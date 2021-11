Koba LaD envoie son nouveau clip "Bonbon"

"Bonbon", le nouveau clip de Koba LaD tourné avec la marque NouvelR, est disponible.

par Team Mouv'

Koba LaD revient en force avec un nouveau clip, Bonbon, composé pour la marque de vêtements street NouvelR. Alors qu'il est en pleine série de Cartel, dont le premier volume est sorti en juin et le deuxième a déjà été annoncé, Koba LaD a sorti un projet inédit : Bonbon, un nouveau titre, illustré par un clip intense et cinématographique . Pour cette sortie, Koba a travaillé avec NouvelR, une marque de vêtements marseillaise .

Koba veut des bonbons

Pour Koba LaD, c'est l'occasion de nous rappeler qu'il est là et qu'il charbonne : dans Bonbon, on voit le rappeur au milieu d'un petit magasin de vêtements, rappant avec son flow unique sur des airs mélodieux et une prod bien lourde . Le rappeur d'à peine vingt - et - un an confirme ainsi sa place dans la scène rap, et cela tombe à pique, puisqu'il vient juste d'annoncer "je vais vous apprendre la musique, attendez un peu" .

On n'a plus à attendre, donc, pour observer une masterclass de Koba . Quant à NouvelR, pour les curieux, la marque de vêtements se décrit comme "urbaine et cool". Pour faire parler d'elle, l'entreprise a décidé de réunir plusieurs rappeurs pour une compilation qui doit sortir le 12 novembre : on y retrouvera SAF, GFK, Bolémvn ou encore UZI.

Un clip de qualité qui fait le bonheur de l'artiste, de la marque, mais aussi des fans, toujours heureux de voir Koba LaD au rendez - vous pour de nouveaux projets .