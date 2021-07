Koba LaD dévoile le clip de sa collaboration avec Frenetik et Gianni

Koba LaD a lâché le clip "Kilos de beuh" en featuring avec Frenetik et Gianni, ce mercredi 7 juillet 2021.

Koba LaD continue d'envoyer des clips avec le morceau Kilos de beuh, extrait de sa mixtape Cartel : volume 1, sortie le 18 juin 2021 .

"La vie d'artiste, un peu, du shit, des kilos d'beuh"

C'est un projet avec de nombreux featurings qu'a dévoilé Koba LaD il y a quelques semaines . Si la collaboration avec Gazo est rapidement devenu l'un des titres les plus écoutés de la mixtape, d'autres artistes font leur apparition . Le rappeur d'Evry ( Essonne ) a fait le choix d'associations étonnantes comme celle avec Laylow et d'autres plus attendues comme SDM et Guy2bezbar sur Tue ça ou Landy et ZKR sur Chercher l'or .

Après le clip Cramé, en collaboration avec Oboy, Koba LaD partage ce mercredi 7 juilllet 2021 le visuel de son featuring avec le rappeur belge Frenetik ainsi que Gianni . Dans une esthétique sombre, à l'image de l'univers des trois artistes, ils scandent ensemble la vie d'artiste sur une prod de Boumidjal et Holomobb .