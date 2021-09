Koba LaD annonce la sortie de "Cartel Vol. 2"

Koba laD tease la sortie du volume 2 de sa série "Cartel"

par Team Mouv'

La série de mixtapes Cartel a débuté en juin 2021 avec un volume 1 composé de 7 titres dont 6 featurings . C'est désormais au volume 2 de bientôt voir le jour . . .

Koba enchaîne

Mercredi 22 septembre Koba LaD s'est fendu d'un tweet "C A R T E L VOL . 2", une simple publication qui veut en dire beaucoup . Bien qu'aucune date n'ait été dévoilée, La Détail semble être sur le point de finaliser le deuxième volume de sa série Cartel.

Le premier volume avait surpris pas mal de monde notamment par son grand nombre de featurings . En effet, des grosses têtes d'affiches du rap francophone étaient présentes sur le projet : Laylow, Frenetik, Guy2Bezbar, ZKR, Landy . . . Un large panel qui a permis à Koba de s'essayer à de nouvelles inspirations et de s'allier avec des artistes différents de son univers .

On peut donc se demander si le volume 2 nous réserve autant de surprises et d'invités de qualité . Et alors que la première édition avait fait naître des hits de l'été comme Daddy Chocolat en feat avec Gazo ou encore Cramé avec Oboy on espère que le second volume connaitra le même succès .