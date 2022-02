KFC détourne la cover drill d'1PLIKÉ140 à sa sauce

Dans le but de réaliser un sondage, KFC a détourné la cover du dernier EP d'1PLIKÉ140. "REMETTEZ-LE !" est désormais disponible chez KFC.

par Team Mouv'

Alors qu'il dévoilait le volume 2 de sa série d'EP "ARRÊTEZ-LE" le 7 janvier dernier, 1PLIKÉ140 a vu sa fameuse pochette de son projet drill, largement reconnaissable, être détournée par l'enseigne KFC.

"Remettez-le !"

Les CM des fast-food sont parfois très ingénieux et aiment réutiliser les tendances pour faire le buzz, comme Burger King qui s'est largement démarqué dans le domaine sur les réseaux sociaux. À l'heure où la drill prend de plus en plus d'ampleur en France, la tendance s'avère même influencer les plus grandes marques qui n'hésitent pas s'emparer de références rap pour leurs actions de communication.

Et il faut croire que KFC est lui aussi 1pliké dans l'univers de la drill. En effet, dans l'optique de réaliser un sondage pour demander à leurs consommateurs quel produit ils aimeraient revoir à la carte du restaurant, le géant du poulet a publié un post Instagram récemment en détournant, à leur façon, une pochette qui nous est familière. Sur un fond rouge, à l'image de l'identité visuelle de la marque KFC, le fast-food a revisité la pochette du projet 100% drill intitulé "ARRÊTEZ-LE !" d'1PLIKÉ et a remplacé l'expression par... "REMETTEZ-LE !".

Une belle pub pour 1PLIKÉ qui prouve une fois de plus qu'il est devenu LA référence de la drill en France.