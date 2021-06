Key Largo et Mister V se la jouent étudiants américains dans le clip "Mieux qu'avant"

Un nouveau clip pour Key Largo en feat avec Mister V pour nous annoncer une super nouvelle.

Si vous ne les connaissiez pas, Digba et Sku forment Key Largo est un duo originaire du 95 en banlieue parisienne . Narjes les avait rencontré chez eux à Gonesse en 2019 pour la sortie de leur premier projet 5OO Key, en 2020 July Key était de sortie et ils sont venus en janvier 2021 pour en parler dans Mouv' Rap Club .

Un clip surprise avec Mister V

Influencés par le rap américain, le duo nous offre ce vendredi 25 juin un nouvel extrait en featuring avec Mister V : Mieux qu'avant avec un clip réalisé par Colin L . où l'on voit les trois aristées en mode étudiants américains . De quoi nous mettre dans une ambiance nostalgique et dans un délire années 2000 en mode séries US à l'ancienne . Sous une prod de Digital Nak, le morceau ambiance et est bien rythmé .

L'annonce de leur prochain projet

Avec ce clip, Key Largo en profite pour nous annoncer la date de leur nouveau projet intitulé Inséparables et qui arrivera dans nos oreilles le 16 juillet prochain. Encore un projet qui va ambiancer notre été .

