Key Largo et Josman en mode business dans le clip "Billets Sales"

Le feat inattendu entre Key Largo et Josman, c'est la très bonne surprise de la semaine !

par Team Mouv'

Il y a des feats auxquels on ne s'attend pas vraiment et qui s'avèrent être de très bonnes surprises : comme ici avec l'alliance entre Key Largo et Josman sur Billets Sales. Un titre énervé qui donne envie de tout casser ( ou presque ) !

Un premier feat réussi

C'est une réussite pour une première collaboration entre le duo électrique du 95 et Josman qui donnent tout sur une prod efficace : beat entrecoupé, accompagné d'une mélodie sourde en parfaite harmonie avec les couplets . C'est Josman qui ouvre le morceau pour laisser place à la fureur de Key Largo qui offrent leur énergie sans fin . Pour le clip, on reste dans une esthétique sombre, avec quelques couleurs de spots verts et bleus pour une ambiance soirée interdite . Avec ce clip, Key Largo continue d'introduire leur dernier album Inséparables sorti le 16 juillet dernier qu'on vous laisse découvrir juste ici :

