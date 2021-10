Kery James reprend sa tournée acoustique

Kery James sera de retour sur scène à partir du 11 novembre à Lyon, avec Nicolas Seguy au piano et Pierre Caillot aux percussions.

par Team Mouv'

Figure emblématique de rap conscient et politique, Kery James rappe depuis maintenant 30 ans et repart enfin en tournée ! Très attendu suite à deux reports liés au coronavirus, il vient de confirmer 34 nouvelles dates en France .

Clavier, percussion, voix

Une série de concert acoustique accompagné par ses fidèles compagnons de scène, Nicolas Seguy au clavier et Pierre Caillot aux percussions, pendant lesquelles Kery James revisitera les titres les plus poignants de son répertoire . Un show intimiste, profond sans artifice qui met en valeur une voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien au - delà d'un simple registre musical .

Immense auteur, puissant interprète, Kery James portera de nouveau sa voix de "Banlieusards" issue du "ghetto français" . Le rendu en live est très percutant et pousse clairement à la réflexion . Son concert à Paris en janvier 2021 est déjà complet !

En attendant ( re ) découvre Le goût de vivre, son dernier clip dans lequel il s'exprime au sujet de la crise sanitaire sur une prod électro !