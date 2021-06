Kery James fait son retour et surprend avec "Le goût de vivre"

Pour son grand retour, Kery James a choisi un morceau qui sort de son registre habituel avec "Le goût de vivre".

par Team Mouv'

Kery James reprend sa plus belle plume pour notre bonheur . Après la crise sanitaire mondiale, le rappeur avait envie de faire un morceau en lien avec ce sujet . Dans ce nouveau titre Le goût de vivre, Kery James en parle sans évoquer directement la maladie, mais plutôt en délivrant une vision critique de la société . Comme il le dit, on souhaitera bientôt "nous livrer le bonheur à domicile" .

Kery James, le grand retour

Trois ans après la sortie de J'rap encore, Kery James prépare actuellement un nouvel album, qui devrait sortir au début de l'année 2022 . Et c'est avec ce morceau et ce clip qu'il a choisi d'effectuer son retour médiatique. La production du morceau est d'ailleurs assez surprenante et nous éloigne du registre habituel de Kery. Le refrain est composé de notes de musique électro, et nous fait penser à du Stromae dans l'influence : "C'est fou comme la mort leur donne Le Goût de Vivre".

Le visuel qui a été dévoilé en même temps que le morceau est réalisé par sa partenaire artistique de toujours : Leïla Sy, avec qui il a notamment bossé sur son premier long - métrage Banlieusards . Les deux acolytes se sont inspirés des univers dystopiques tels que la Quatrième dimension ou Black Mirror pour mettre en images Le goût de vivre .

De retour prochainement en tournée

Après plusieurs mois d'interruption de sa tournée, Kery James s'apprête à remonter sur scène à partir du 10 novembre prochain . Le Mélancolique Tour reprendra à Marseille, et passera dans plusieurs villes en France entre entre 2021 et 2022 .