Kery James apporte son soutien à Haïti et prend en charge la scolarité de 14 jeunes élèves

Kery James est toujours prêt à tendre la main pour son pays d'origine.

Ce mercredi 7 juillet 2021, le Président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans sa demeure . Sa mort plonge Haïti en état de siège, l'avenir du pays est incertain . Kery James n'a pas tardé à prendre sa plume et ses réseaux pour montrer son soutien à cette "Terre indépendante que ( son ) cœur a choisi pour pays" .

Un rappeur engagé

Cette ancienne colonie française, appelée à l'époque "la perle des Antilles" connait depuis de nombreuses années une situation politique instable . La corruption, le séisme de 2010, la multiplication des gangs, les nombreux changements politiques, et bien d'autres paramètres ont fragilisé les repères du peuple haïtien . La mort du président laisse le pays dans l'incertitude et le rappeur a apporté son soutien à son pays d'origine. Sur les réseaux, il souhaite à Haïti de "trouver la paix, la justice et la stabilité . "

Pas du genre à parler sans agir, il annonce qu'il financera les études d'une dizaine d'enfants haïtiens grâce à son association ACES. "L'année prochaine mon association ACES financera l'année scolaire de 14 petits Haïtiens en partenariat avec # SendMeToSchoolHaiti. Certes c'est peu, mais ce qu'on ne peut pas accomplir totalement, on ne l'abandonne pas entièrement . " Il évoque par la suite la révolution haïtienne qui a permis au peuple de se défaire de la colonisation française . Une histoire qui a inspiré de nombreux autres pays à se lever pour leur liberté .

L'espoir de voir les peuples africains unis

Quelques jours avant l'assassinat du Président haïtien, Kery avait aussi apporté son soutien à l'Algérie le jour de l'anniversaire de son indépendance . Il avait d'ailleurs fait le parallèle avec la révolution haïtienne . Le rappeur confie dans un tweet suivant rêver d'une Afrique unie "Une Afrique fortifiée, ne sera rien d'autre qu'une Afrique unifiée" .

