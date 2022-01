Kery James annonce son retour

Kery James va sortir un nouveau son.

Alors qu'il est encore en pleine tournée acoustique,Kery James va très bientôt faire son retour avec un nouveau titre .

"Le Poète Noir"

Sa dernière apparition musicale remonte à juin dernier lorsqu'il avait envoyé le surprenant Le goût de vivre. En effet, le refrain, composé de notes de musique électro, avait surpris certains auditeurs de l'auteur de Banlieusards.

Plus de 6 mois plus tard Kery va sortir un nouveau morceau accompagné d'un clip intitulé Le Poète Noir. Pour annoncer ce nouveau titre, le rappeur du 94 a posté sur les réseaux un court extrait du visuel qui rend hommage à Charles Aznavour . Les deux artistes avaient collaboré ensemble en 2008 sur le titre A l'ombre du show business et Aznavour appréciait beaucoup la plume de Kery James .

Le dernier projet de Kery James remonte à novembre 2018 avec J'rap encore. Avec ce nouveau titre, disponible ce vendredi 14 janvier, le rappeur originaire de Guadeloupe présente peut être le premier extrait de son futur album .