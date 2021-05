Keny Arkana lâche le puissant clip "Parole vraie / Projecteurs"

La rappeuse marseillaise dévoile le 5ème extrait de sa série "Avant l’Exode", intitulé "Parole vraie / Projecteurs".

par Team Mouv'

Depuis début décembre 2020, Keny Arkana enchaîne les sorties et a dévoilé plusieurs morceaux, dont les titres clippés J'sais pas faire autrement, Viens mon frère, On les emmerde, ou encore Anomalie, extraits de sa série de morceaux Avant l'exode. Et cette fois encore, la rappeuse est de retour avec un gros morceau en deux parties, accompagné de son clip qui s'intitule Parole vraie / Projecteurs .

Un adieu au Rap ?

Dans ce double clip, composé d'abord de Parole Vraie, puis ensuite de Projecteurs, Keny Arkana semble faire ses adieux à la musique. C'est dans la seconde partie du morceau, un peu plus calme, qu'elle déclare : "RAP, je ferais mon deuil, à tous ceux qui ont compris mon oeuvre, c'est votre amour qui a fait mon bonheur et je crois bien que ça a guéri mon coeur . " avant d'ajouter : "Ils comprennent pas que j'ai fui les projecteurs, qu'à la gloire moi j'ai préféré rester au secteur . " Des paroles profondes et sincères que les fans de l'artiste interprètent déjà comme un adieu . . .

Le clip réalisé par Flo Lalanne est à découvrir ci - dessus dans son intégralité .