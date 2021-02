Keny Arkana déchaînée comme jamais dans "On les emmerde"

Troisième extrait bien entraînant d' "Avant l'exode" pour la rappeuse Keny Arkana.

par Team Mouv'

Après plus de trois ans d'absence, Keny Arkana est officiellement de retour . Ce come - back, elle l'avait initié avec sa présence sur le morceau Heat, extrait de la compilation 13'Organisé, portée par Jul .

Deouis début décembre 2020, la rappeuse signe bel et bien son grand retour avec les titres clippés J'sais pas faire autrement, Viens mon frère extraits de sa série de morceaux Avant l'exode. Comme dit l'expression, jamais deux sans trois ! Keny Arkana dévoile un nouvel extrait avec un style différent avec On les emmerde.

Déchaînée sur le morceau et avec une prod bien entraînante signée Docco, la rappeuse du 13 nous offre un morceau coup de poing et met en avant comme à son habitude la cité phocéenne et l'Argentine . Le visuel du clip réalisé par Flo Lalanne et rythme bien les rimes percutantes de l'artiste .

Déjà en tendance YouTube à sa sortie, on espère que ce nouvel épisode d'Avant l'exode ne sera pas le dernier .