Keny Arkana annonce son nouvel EP et la tracklist

Keny Arkana sort son EP "Avant l'exode" ce vendredi.

Keny Arkana fait enfin son come - back après plusieurs années sans sortir d'album . Bonne nouvelle, il n'y a plus que quelques jours à attendre : ce vendredi 9 juillet, la rappeuse de Marseille sortira son nouveau projet Avant l'Exode__ . Il fait suite à son dernier EP L'Esquisse 3, paru en 2017 .

Une sortie très attendue

La rappeuse d'origine argentine est attendue au tournant, ses fans attendent un nouvel opus depuis des années . Elle avoue à Télégramme qu'elle n'arrive pas encore à croire à ce grand retour imminent : "Je ne m’en rends pas trop compte parce que je suis un peu dans ma bulle . " _Elle souligne que derrière cette sortie se cache un autre plus gros projet prévu pour plus tard . La marseillaise confie au journal en exclu que "ce n’est pas vraiment un album, c’est un peu un prélude, une esquisse" . En gros, Keny nous prépare encore des tonnes de surprises musicales et c'est exactement ce qu'on voulait entendre . Elle ajoute : "Le vrai album, ce sera « L’Exode », une proposition artistique" ._

Une tracklist qui en dit long

Si Avant l'Exode n'est qu'un avant goût du vrai gros projet, si on jette un coup d'œil à la tracklist, on comprend que ça sera déjà du lourd . Avec des titres comme : "On les emmerde" déjà clippé, "En direct de l'asphyxie" "Paroles vraies / projecteurs", "Violence masquée". . . les punchlines vont fuser .

Ce qui est sur c'est qu'elle n'est sûrement pas tombée dans ce qu'elle appelle le "délire zumba qui n'est pas vraiment du rap". Cet album sera brut, la rappeuse risque de se révéler à vif grâce à sa plume corrosive . On peut se demander comment son EP sera accueilli à une époque ou le streaming est roi . Elle le dénonçait sur France Inter :"il faut être bien lissé pour avoir les algorithmes avec soi", mais elle pourra toujours compter sur sa communauté fan de rap sans langue de bois .