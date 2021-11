Kanye West pirate les contenus sur OnlyFans

Kanye West est apparemment un pirate d'OnlyFans.

Même les milliardaires ne veulent pas toujours payer pour le contenu : Kanye West a confié qu'il piratait OnlyFans .

Alors qu'il vient de balancer par surprise la version deluxe de Donda, Kanye West a accordé une interview à N . O . R . E . et DJ EFN pour Drink Champs. S'il est en partie revenu sur des sujets introspectifs, comme sa bipolarité (déclarant : "je suis un fou qui pèse 9 milliards de dollars") , Ye en a également profité pour faire pleuvoir les anecdotes, donnant son opinion sur une foulée de sujets différents .

Kanye paye . . . en attention

Le rappeur milliardaire a ainsi saisi l'occasion pour s'épancher sur son rapport à OnlyFans, la plateforme d'échanges coquins . Apparemment, non seulement le Ye est un grand consommateur de contenus sur le réseau, mais il est également . . . un pirate . Il confie ainsi : "on est tout simplement excités, et après, on envoie des messages à ces filles par rapport à ce qu'elles font sur OnlyFans", avant de préciser : "Je consulte OnlyFans depuis Reddit, j'ai piraté OnlyFans".

De quoi, le musicien le sait, faire frémir ses fans, qui ont rapidement fait le lien entre la taille du porte - monnaie de Kanye et son manque de générosité . Mais celui - ci en a conscience, et ironise : "les auditeurs vont être fâchés contre moi, genre : t'es un artiste, t'aimerais qu'on pirate tes trucs?", avant de s'enfoncer dans des explications un peu vagues : "nous, les hommes, nous diminuons notre pouvoir pour le désir", avant de conclure"Ces femmes sur OnlyFans, ce ne sont pas des putes . ( . . . ) ce n'est pas qu'une question d'argent . C'est pour avoir de l'attention" .

Malgré ses explications, on doute que Kanye West serait ravi d'être riche "en attention" . Celui qui pèse plus de 9 milliards d'euros semble donc faire deux poids, deux mesure, entre son travail et celui des femmes qu'il désire tant .